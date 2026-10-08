Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Durante el fin de semana largo, distintas localidades santafesinas serán escenario de festivales, espectáculos musicales, competencias deportivas y celebraciones tradicionales. El Gobierno Provincial destacó el impacto de estas actividades en el turismo, la generación de empleo y las economías regionales.

Con una amplia agenda de festivales, espectáculos musicales, competencias deportivas y celebraciones tradicionales, Santa Fe se prepara para recibir un fin de semana largo con actividades en todo el territorio provincial. En ese marco, se presentó esta tarde la octava edición del Harlem Festival , que se desarrollará este sábado y domingo en la Estación Belgrano de la capital provincial, con una programación que reunirá a destacados artistas.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, recorrieron el predio de la Estación Belgrano junto al intendente Juan Pablo Poletti y representantes de la organización, y brindaron detalles de la agenda cultural, deportiva y gastronómica que se llevará a cabo en la provincia durante el fin de semana.

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Di Lena señaló que “para el Gobierno de Santa Fe es un gusto acompañar este tipo de festivales; y éste en particular, que se ha convertido en una fecha importante para los santafesinos y para todo el país”, y felicitó a los “productores por invertir en Santa Fe y trabajar para que este festival sea un éxito”.

Desarrollar el turismo

Por su parte, Aeberhard destacó la “decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar a la provincia de Santa Fe como sede de grandes eventos, y desarrollar el turismo de cercanía. Con el impulso de los Juegos Suramericanos ésta va a ser la mejor edición del festival”.

Al respecto, la funcionaria detalló que, desde este jueves y durante todo el fin de semana largo, distintas localidades de la provincia serán escenario de una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, tradicionales y gastronómicas. Entre los eventos más destacados se encuentran el Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, en Reconquista; la Fiesta Nacional del Caballo, en San Cristóbal; la Fiesta Nacional del Zapallo, en Ceres; la Fiesta del Mate, en Las Rosas; y el Festival Los Potros 2026, en Margarita. En Rosario, sobresalen la Noche de Colectividades y la Feria Internacional del Libro, mientras que Santa Fe capital será sede del Harlem Festival y de la América Triathlon Cup Santa Fe 2026. Estas propuestas se suman a numerosas celebraciones que se desarrollarán en todo el territorio santafesino, promoviendo el turismo de cercanía y dinamizando las economías regionales. La agenda completa puede consultarse en www.santafe.tur.ar/eventos.

Alivio fiscal para generar empleo

Aeberhard recordó que la Provincia “está mirando mucho a la industria del entretenimiento”, por eso esta gestión dispuso medidas de alivio fiscal para las productoras que organizan eventos culturales en Santa Fe, porque es “un segmento que genera mucho empleo y derrame en la economía, en el consumo y la gastronomía, que es muy importante en este contexto”. En esta edición del festival, directa e indirectamente, trabajan 1.000 personas.

En este sentido, precisó que “nuestro gobernador nos pide acompañar al privado, porque que le vaya bien a ellos significa que le va bien a muchísimas familias santafesinas. Va a ser un fin de semana con muchísimas personas visitando y recorriendo la geografía provincial. El turismo de cercanía tiene una gran oportunidad para desarrollarse”, finalizó Aeberhard.

Santa Fe, sede de grandes eventos

El Harlem Festival se llevará a cabo este sábado y domingo desde las 14.30, en el predio de la Estación Belgrano. Al respecto, el intendente Poletti manifestó estar “orgulloso de que productores santafesinos hagan eventos para Santa Fe y para los santafesinos. Antes para ver este tipo de eventos teníamos que hacer 500 kilómetros y hoy lo tenemos a 10 minutos de casa”.

En esa línea, Esteban Sabbione, integrante de Harlem Producciones, agradeció la importancia y la difusión que le dan al evento el Municipio y la Provincia: “Estamos muy orgullosos y muy contentos de hacer esto en Santa Fe. Esta edición será la más grande. La hacemos en Santa Fe porque somos de acá y porque es un punto estratégico del país. Los santafesinos somos capaces de hacer estos eventos: lo demostramos la semana pasada con los Juegos Suramericanos y ahora con la octava edición de Harlem”.

A su turno, Osvaldo Ferrero destacó que “año tras año el festival se va afianzando. Este año tuvimos la suerte de que muchísimas bandas pudieron estar. Santa Fe ya se transformó en una plaza muy interesante, no solo para los artistas, también para el público que viaja de todos lados”.

El Harlem Festival 2026 contará con la presencia de destacadas bandas y artistas. Para el sábado se anuncia la llegada de Coti, Babasónicos, Marilina Bertoldi, Ángela Torres, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Cuarteto de Nos y Peces Raros. En tanto que para el domingo se programó la presentación de Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Los Pericos, Turf, Guasones y La T y La M, entre otros artistas.