Hipotecados UVA: el drama de miles de santafesinos que se endeudan cada vez más y exigen una "solución real"

Las deudas se siguen acumulando con una inflación que rige dichas tasas que parece no tener freno y desde Santa Fe indican que las familias se endeudan cada vez más "sin tener una solución real".

En este marco, las cuotas que se abonan por estos créditos llegan a valer hasta más de 230.000 pesos mensuales, con una imposibilidad de afrontar los pagos y acumulando deuda que deben salvar para acceder a la hipoteca y a la posterior vivienda.

UNO dialogó con Pablo Marid, referente de los Hipotecados UVA en Santa Fe, quien a propósito de su situación declaró: "Nosotros compramos la casa en junio de 2018. En ese momento la idea era tener previsibilidad sobre lo que se iba a pagar y que la cuota de la casa sea similar a lo que era un alquiler, por lo que en unos 20 o 30 años con un crédito hipotecario podías comprar tu casa. En aquel entonces pagaba $13.500 de cuota y de alquiler yo pagaba $11.700 por lo que era similar el número. La cuota UVA de junio fue de $126.000, un crecimiento grandísimo y está muy por encima del alquiler".

La frase que resonó con mayor fuerza durante la charla fue la de que "no solo nos aumenta la cuota sino también la deuda". Para poner en contexto esto, Marid indicó: "En los últimos tres meses pagué al día todas mis cuotas pero acumulo una deuda de un $1.400.000, pagué más de 300.000 pesos en estos meses pero a su vez debo ese dinero".

Reclamos en la justicia

Un punto preocupante que marca la evolución del tiempo desde la vigencia del crédito UVA es que la realidad de las familias se fue modificando al punto de estar más endeudados respecto al porcentaje de ingreso. El problema es que los salarios no crecieron al nivel de la inflación y el UVA "comió" el sueldo de los hipotecados.

"Al inicio del crédito teníamos capacidad para endeudarnos por un valor de hasta un 25% de nuestro salario, hoy ese nivel de endeudamiento o compromiso con la cuota está cercano al 40% en mi caso. Yo lo puedo seguir pagando pero hay gente que no lo puede hacer", expuso Marid sobre esto.

Consultado por los sucesivos reclamos que mantienen los hipotecados en instancias judiciales, Marid sostuvo: "Tenemos compañeros que están trabajando a nivel colectivo e individual, a la vez de que seguimos trabajando en conjunto con la parte política y legislativa".

"Lo que nos mantiene la esperanza es que la mayoría de los casos judiciales fueron positivos para el deudor, esto para nosotros es una pequeña batalla ganada porque nos lleva a usarlo como testimonio de que la justicia está haciendo bien las cosas y que la parte política todavía no está acompañando. Eso nos da la certeza de que lo que estamos reclamando es justo, con antecedentes a nivel país en los que se ha logrado retrotraer deuda o calcular la misma con otro índice", agregó sobre esto.

Fondo compensador

El proyecto que está tomando forma en la Cámara de Diputados de la Nación consiste en actualizar el índice UVA por intermedio del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), tomando en cuenta que la diferencia porcentual que surja entre la evolución de los salarios y el índice UVA lo solvente un fondo fiduciario formado por bancos.

Sobre esta iniciativa, los hipotecados en Santa Fe indicaron que "no es una solución a nada", y postularon: "Lo único que se asegura es que los bancos mantengan su ganancia y no pierdan en el caso de que a nosotros se nos pase a calcular el crédito en base a otro índice que no sea UVA".

"Consideramos que lo que tiene que suceder es un cambio en la variable de actualización, en el mismo momento en el que estamos en discusión con nuestros créditos hipotecarios por una variable que nos está comiendo el sueldo se otorgan otros créditos hipotecarios con otra fórmula (fórmula "Hogar") que se actualiza en base al 90% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) y que vemos que es mucho más asequible, este índice consideramos que es más justo y que es viable de aplicarse para nosotros", agregaron.

Hay una injusticia en lo que se hace a nivel país otorgando créditos con una fórmula favorable a las familias en comparación con nuestra situación. Esto se ha planteado entre los hipotecados UVA en un proyecto pero por el momento no se tuvo en cuenta

El proyecto

El texto que los diputados del oficialismo empujan y que tendría el visto de al menos algunos diputados de Juntos por el Cambio, como Julio Cobos, brinda a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente un sistema de cobertura, mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por Ripte (salarios).

Este sería mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un Índice actualizable por salarios. En los meses que el índice actualizable por Ripte se encuentre por arriba de la inflación, se pagará siempre el índice más bajo.

Otro de los puntos sobresalientes del borrador es que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de este año. Sobre este punto, el mendocino Julio Cobos viene planteando que la fecha de corte debería ser agosto de 2019, cuando se produjo el primero congelamiento de los créditos.