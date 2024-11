Importaciones: industriales de Santa Fe advirtieron "falta de igualdad de condiciones" y llamaron a "cuidar las pymes"

Sobre esto, también se pronunciaron desde la Unión Industrial de Santa Fe bajo la voz de su presidente Cristian Fiederer en diálogo con UNO Santa Fe. Acerca de las medidas adoptadas por Nación para facilitar la importación de insumos y productos extranjeros, Fiederer apuntó: "Los industriales no estamos en desacuerdo con abrirnos al mundo, valoramos este esfuerzo en el orden fiscal y en la baja de la inflación del Gobierno, pero entendemos que la igualdad de condiciones no se está dando".

Rubros más perjudicados

Repasando en detalle los sectores industriales más perjudicado por la apertura de importaciones, el presidente de la Uisf enumeró a "productos que trabajan sobre los bienes terminados, indumentaria, textiles, algo de marroquinería, muebles, caucho, plástico, juguetes, artículos para el hogar y bicicletas", como los principales damnificados.

industria santafesina.jpg La industria santafesina atraviesa un difícil momento, con su capacidad instalada en torno al 50%.

"Cuando priorizamos el producto importado dejamos de priorizar el empleo, que son las pymes, las empresas que producen. Ahí es una decisión del modelo de país que queremos y hacia donde queremos pensar el futuro. Quien produce algo acá y se trae un producto similar de afuera no tiene las mismas condiciones de juego. Estas condiciones son el impacto fiscal, financiamiento, infraestructura, facilidad para exportar, diferentes normativas laborales, todas cosas que hacen que sea muy difícil competir", continuó el referente del sector.

A día de hoy, según los últimos informes, la industria santafesina tiene un 73% de las ramas industriales en caída al mes de octubre. El número sería peor sin tener en cuenta la producción de oleaginosas, que interanualmente creció significativamente dada la sequía del año pasado. "Vemos una disminución en la caída, no tan pronunciada y esperamos un amesetamiento", apuntó Fiederer.

Industriales en defensa de las pymes

Contextualizando el presente y la previa de la medida adoptada por el Gobierno, el presidente de la Uisf indicó: "Hay que entender de donde veníamos. Hace un año teníamos un corrimiento inflacionario enorme con desajuste fiscal, falta de precios en todos los precios relativos y una discrecionalidad importante en el comercio exterior que estaba destruido. Esto llevó a un cambio de gobierno, devaluación, ajustes, pérdida de poder adquisitivo del asalariado".

Profundizando en su defensa de las pymes, Fiederer indicó: "Argentina necesita ser un país industrial, necesita generar empleo de valor y si no potenciamos a nuestra industria esto no podrá ser. Si traemos todo importado no quedará poder adquisitivo".

"La industria necesita ser cuidada, es la que ordena fiscalmente, la que ordena la sociedad con el empleo, es la que genera mayor calidad de vida, la que utiliza los espacios científico-tecnológicos, la que utiliza las universidades, le da valor a la educación técnica. Si nos quedamos sin industria comienzan a desaparecer muchos actores fundamentales para la sociedad", concluyó.