Impresionantes imágenes de la Laguna Setúbal con sólo un metro de agua

Este martes el río Paraná alcanzó una altura de 0,98 metros en el puerto de Santa Fe, la más baja desde 1969. Según los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), los niveles del agua se van a mantener similares hasta el mes que viene. Advierten además que si llega a cero y el aislamiento obligatorio se levanta, no se podrá cruzar a pie porque es muy peligroso.

Con esta bajante, el paisaje cambia, y donde antes se veía de lejos una torrente imparable de remolinos y corrientes de agua marrón, hoy asoman bancos de arena y arcilla en el que reposan aves y camalotes.

Algunos del agua salen a retratar estos momentos atípicos en la zona, como es el caso del productor audiovisual Hernán Retamoso, quien recorrió desde las alturas a la Laguna Setúbal con su drone y aceptó publicar sus imágenes en UNO Santa Fe.

Bajante Histórica. 8/4/2020 Imágenes las playas y bancos de arena en la Laguna Setúbal.Altura del Río Paraná en el Puerto de Santa Fe: 1.20 metros.

Con un drone, Retamoso recorrió la zona del Puente Colgante y mostró las costaneras este y oeste. Se puede ver frente al Parque Tecnológico grandes bancos de arena y arcilla. Además voló entre los históricos pilares de la Laguna Setúbal donde se vio la fauna y la vegetación.

A solo 10 km del Puente Colgante.El delta del Arroyo Leyes, donde nace la Laguna Setúbal, y las playas de más de 300 metros de El Chaquito.Imágenes del viernes 10 de abril.Altura del Río Paraná en el Puerto de Santa Fe: 1.15 metros.

UNO Santa Fe consultó a Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del Instituto Nacional del Agua en la región litoral (INA) sobre el fenómeno y las bajas históricas que se registran del río Paraná en el puerto Santa Fe.

En relación a la importante baja que se registra esta semana, detalló que "no traerá consecuencias" al ecosistema. Y sostiene: "Por ahí da curiosidad ver el río tan bajo. La gente se debe quedar en la casa y conservar la calma. De acá a un mes vamos a tener valores similares en el río, no hay por qué desesperarse para salir a ver la laguna Setúbal o el río porque la postal va a ser la misma".

"En los 60 irrumpe el arroyo Leyes -en la Laguna Setúbal- en una crecida importante, divide la laguna en dos y queda la de San Pedro al norte y la Guadalupe al sur. Y cambió la morfología y la calidad del agua".

"Antes la laguna era salada, por eso no crecían yuyos y era todo arenal. Con el arroyo Leyes se mete agua dulce, buena, desde el Colastiné y eso provocó el crecimiento de todo lo que es la costa de la laguna y aportó barro, que antes no lo tenía. Ahora hay mucho barro, si uno camina por los bordes se va a enterrar hasta la rodilla. Eso en el 40 no pasó porque era todo arena. Con la entrada de barro y arcilla hubo un cambio en el fondo de la laguna que generó canales que antes no había", agrega.

Estos cambios, según señala, hicieron además que la laguna Setúbal se hiciera mucho más profunda: "Para hacer la ciudad universitaria se dragó y se sacó la arena del banco que se ve en las postales del 69 abajo del Puente Colgante cuando estuvo seco. Abajo de los puentes en este momento debe haber entre unos 12 y 14 metros de profundidad. Sería muy peligroso intentar cruzar. Es más, si sigue bajando se va a ver el canal".

"El barro es muy peligroso, no es lo mismo que caminar sobre arena. El barro te chupa. Si sigue bajando, con la profundidad de los canales se puede ahogar una persona", señaló.