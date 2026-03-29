Bonansea sacó pecho en Colón: "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

El delantero de Colón, Alan Bonansea convirtió en Paraná ante Patronato y dejó reflexiones cargadas de emoción tras alcanzar la cima

El último golpe en Paraná llevó su firma. Alan Bonansea fue quien selló el 2-0 de Colón ante Patronato en el Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 7 de la Primera Nacional que lo tiene como líder de la zona A. Pero más allá del gol, lo que dejó fueron sensaciones profundas.

“Muchas sensaciones encontradas en esta linda cancha y por suerte nos llevamos tres puntos tras laburar tanto en la semana”, expresó, en un estadio que le trae recuerdos personales.

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La ley del ex para Bonansea en Colón

El tanto tuvo un significado especial para el delantero, que no esquivó lo emocional: “Es importante volver a marcar. Vivimos de esto y era importante pedir disculpas, porque tengo lindos recuerdos acá”.

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Con autocrítica, también hizo referencia al partido anterior: “La semana pasada no jugamos ni planteamos bien, pero el fútbol da revancha y lo sacamos adelante. Así que muy contentos”. Y en medio de la alegría, dejó en claro el valor del acompañamiento para el próximo compromiso: “Con nuestra gente jugamos con uno más y será clave para sostener el invicto”.