La Provincia avanza con tareas de limpieza y mejoras en los canales Colectores 3 y 4 en el departamento La Capital. La intervención busca optimizar la salida del agua durante lluvias intensas y beneficiar a las ciudades de Monte Vera, Recreo y Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe avanza con obras hídricas estratégicas para mejorar el drenaje del agua en el área metropolitana , a partir de trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales Colectores 3 y 4 del departamento La Capital.

Las tareas se realizan junto al Comité de Cuenca Laguna Setúbal y contemplan la limpieza de 16 kilómetros de canales además del reemplazo de dos alcantarillas , con una inversión de 137 millones de pesos . El objetivo es recuperar la capacidad hidráulica del sistema y optimizar la evacuación del agua durante episodios de lluvias intensas .

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que se trata de intervenciones que, aunque puedan parecer menores, tienen un impacto directo en la prevención de anegamientos. “Son obras que pueden parecer menores pero para esta gestión del gobernador Pullaro resultan fundamentales porque evitan anegamientos”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la limpieza permite desviar los excedentes hídricos que llegan desde el norte directamente hacia la Laguna Setúbal, evitando que ingresen a los cascos urbanos de Monte Vera, Recreo y la ciudad de Santa Fe.

WhatsApp Image 2026-03-29 at 11.00.14 1 Refuerzan el drenaje en el Gran Santa Fe: limpian 16 kilómetros de canales clave para evitar anegamientos

Además, Enrico señaló que los trabajos forman parte de un esquema de intervenciones más amplio en la región. Entre ellas mencionó tareas de mantenimiento en el canal Las Mandarinas, el estabilizado granular en avenida General Paz hacia el norte hasta Monte Vera y la limpieza del canal Aguiar, que conduce excedentes hídricos desde Recreo hacia el río Salado.

En detalle, la obra en los colectores contempla desmalezamiento y remoción de sedimentos a lo largo de 16 kilómetros. De ese total, 6 kilómetros corresponden al Colector 3, entre Recreo y Monte Vera, desde la Ruta Nacional 11 hasta la Ruta 2, mientras que 10 kilómetros pertenecen al Colector 4, ubicado al norte de Monte Vera, desde Recreo hasta su desembocadura en la Laguna Setúbal, donde también se realizan mejoras en dos alcantarillas.

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Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó el rol que cumplen estas obras en el funcionamiento del sistema de drenaje. “Estos canales son fundamentales porque interceptan los escurrimientos que vienen de los cascos urbanos y evitan anegamientos o estancamientos de agua en las zonas productivas”, explicó.

El funcionario recordó que durante la última lluvia registrada en la ciudad de Santa Fe se acumularon unos 70 milímetros en poco tiempo, y señaló que el canal llegó a su nivel natural, permitiendo conducir el agua hacia la laguna y evitando mayores inconvenientes en las zonas urbanas.

Más obras para reducir el riesgo hídrico

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la Provincia impulsa diversas intervenciones para fortalecer el sistema de drenaje del Gran Santa Fe.

Durante 2024 se destinaron alrededor de 8.000 millones de pesos a trabajos vinculados al manejo hídrico, entre ellos limpieza de taludes, canales y reservorios, alteos de defensas y provisión de materiales para accesos a estaciones de bombeo en sectores como Alto Verde, San José del Rincón, La Guardia, Colastiné Norte y Sur y El Pozo, entre otras zonas.

A estas acciones se suman la limpieza de 8 kilómetros del canal Aguiar, realizada junto al Comité de Cuenca Arroyo Aguiar, y el estabilizado granular de 2.200 metros sobre avenida General Paz, una obra que permite garantizar el acceso a la estación de bombeo Nº10 y mejorar la conexión vial entre Santa Fe y Monte Vera.