Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron goleadas 6-1 por River en la fecha 3 de la Primera División de AFA y sigue sin sumar en este inicio

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 15:17hs
Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

prensa River

El salto de categoría no da respiro, Unión lo está sintiendo en carne propia y este domingo sufrió una dura derrota ante River 6-1 por la fecha 3 de la Primera División Femenina de AFA.

Desde el arranque, el partido mostró una clara diferencia. Las Millonarias marcaron el ritmo, dominaron las acciones y prácticamente no dejaron espacios para la reacción. Unión, en cambio, corrió siempre desde atrás, evidenciando las dificultades propias de competir en la máxima categoría.

El único momento de alivio llegó en el segundo tiempo, cuando Emilse Albornos convirtió a los 10 minutos y le dio al equipo santafesino su único grito de la tarde. Sin embargo, no alcanzó para cambiar la historia de un encuentro que ya estaba ampliamente inclinado.

Con esta caída, Unión acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, un inicio que refleja lo exigente que es el desafío de mantenerse en la elite del fútbol femenino argentino.

Formaciones de River y Unión

River: Lara Esponda; Sofía Quiroga, Camila Duarte, Lara López, Juana Cangaro, Julieta Romero, Agustina Maldonado, Paloma Fagiano, Magalí Natta, Francisca Altgelt y Mercedes Diz. DT: Nicolás Loncharich.

Unión: Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Martina Pinto, Milagros Guardia, Marilin Coronel, Mailén Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Camila Acevedo, Alegra Risso y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.

Unión River Primera División
Noticias relacionadas
union y su deuda en copa argentina: historia, caidas y una cuenta pendiente

Unión y su deuda en Copa Argentina: historia, caídas y una cuenta pendiente

copa argentina: union busca el pase y una revancha con historia

Copa Argentina: Unión busca el pase y una revancha con historia

candela giordanino, busca apoyo para competir en la copa del mundo de aguas abiertas

Candela Giordanino, busca apoyo para competir en la Copa del Mundo de aguas abiertas

union sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe lucas ayala

Unión sigue apostando al futuro y le puso candado al pibe Lucas Ayala

Lo último

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Último Momento
Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Colón le cede la iniciativa a Patronato en el arranque bajo un calor sofocante en Paraná

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Madelón sorprende con varios cambios en Unión para debutar en la Copa Argentina

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

Ovación
Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Unión pierde a un delantero para el debut en la Copa Argentina

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Con la demora de siempre, los convocados de Colón para jugar ante Patronato

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: Estoy cansado de ver el Williams desde atrás

Colapinto, autocrítico tras el GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Antonelli se quedó con el GP de Japón, Colapinto volvió a quedar lejos y crecen las dudas

Policiales
Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Prefectura desbarató una banda narco en Puerto General San Martín y San Lorenzo: cuatro detenidos y secuestros por $106 millones

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe