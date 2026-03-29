Las chicas de Unión fueron apabulladas por River y siguen sin ganar en Primera

Las chicas de Unión fueron goleadas 6-1 por River en la fecha 3 de la Primera División de AFA y sigue sin sumar en este inicio

El salto de categoría no da respiro, Unión lo está sintiendo en carne propia y este domingo sufrió una dura derrota ante River 6-1 por la fecha 3 de la Primera División Femenina de AFA.

Desde el arranque, el partido mostró una clara diferencia. Las Millonarias marcaron el ritmo, dominaron las acciones y prácticamente no dejaron espacios para la reacción. Unión, en cambio, corrió siempre desde atrás, evidenciando las dificultades propias de competir en la máxima categoría.

El único momento de alivio llegó en el segundo tiempo, cuando Emilse Albornos convirtió a los 10 minutos y le dio al equipo santafesino su único grito de la tarde. Sin embargo, no alcanzó para cambiar la historia de un encuentro que ya estaba ampliamente inclinado.

Con esta caída, Unión acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, un inicio que refleja lo exigente que es el desafío de mantenerse en la elite del fútbol femenino argentino.

Formaciones de River y Unión

River: Lara Esponda; Sofía Quiroga, Camila Duarte, Lara López, Juana Cangaro, Julieta Romero, Agustina Maldonado, Paloma Fagiano, Magalí Natta, Francisca Altgelt y Mercedes Diz. DT: Nicolás Loncharich.

Unión: Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Martina Pinto, Milagros Guardia, Marilin Coronel, Mailén Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Camila Acevedo, Alegra Risso y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.