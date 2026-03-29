Radares en Santa Fe: cuáles hacen fotomultas, cuáles están en prueba y cómo funciona el sistema

La difusión de un listado en redes reactivó las consultas de conductores. El Municipio explicó qué equipos están habilitados, cómo se definen los puntos de control y qué radares aún no pueden sancionar.

La circulación de un listado de radares en Santa Fe a través de redes sociales volvió a poner en agenda los controles de velocidad y el funcionamiento del sistema de fotomultas en la ciudad. Ante la incertidumbre de muchos automovilistas, desde el Municipio brindaron precisiones sobre cuáles dispositivos están habilitados para labrar infracciones y cuáles permanecen en etapa de prueba.

Actualmente, la capital provincial cuenta con más de 30 sensores de velocidad distribuidos en distintos sectores, en el marco de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que se mantiene vigente desde hace más de una década. La mayoría de estos equipos se encuentra operativa para emitir multas , aunque algunos no funcionan de manera momentánea por fallas técnicas, sin que haya un detalle oficial sobre su localización.

En ese contexto, dos de los radares que generaron mayor repercusión —ubicados en Iturraspe al 3400 y Pedro Vittori al 4800— no están habilitados para sancionar. Según explicaron fuentes municipales, ambos dispositivos atraviesan una etapa de prueba y evaluación, por lo que aún no cuentan con la homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), requisito indispensable para emitir infracciones.

Estos equipos, que fueron reubicados recientemente, actualmente registran datos e imágenes con el objetivo de analizar el comportamiento del tránsito y determinar si será necesario activarlos en el futuro.

Cómo se definen los puntos de control

Desde el Ejecutivo local indicaron que la instalación de los radares de velocidad responde a criterios específicos, como el nivel de siniestralidad, la cercanía a escuelas o centros de salud, y el incremento del flujo vehicular.

Uno de los casos testigo es el corredor de Iturraspe, donde la velocidad máxima desciende de 130 a 40 km/h en un tramo considerado crítico por la cantidad de accidentes. Allí, los controles buscan reducir riesgos en un sector de alta circulación que conecta con la autopista.

El sistema también contempla la rotación de equipos, una estrategia que apunta a evitar que los conductores se acostumbren a la ubicación de los dispositivos y a ampliar la cobertura en distintos puntos de la ciudad.

Por último, desde el Municipio remarcaron que ningún radar puede emitir fotomultas sin la homologación del INTI, proceso que incluye instancias de verificación técnica y evaluación previa. Mientras tanto, los controles vigentes tienen como objetivo principal mejorar la seguridad vial en Santa Fe y reducir los índices de siniestros.

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