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Lago, pieza clave: "Quiero lo mejor para Colón y para mí, entonces buscamos el consenso"

Ignacio Lago, autor del primer gol en el triunfo de Colón ante Patronato valoró la reacción y habló sobre su renovación. "Si me quiero quedar es por algo", dijo

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 19:18hs
Lago, pieza clave: Quiero lo mejor para Colón y para mí, entonces buscamos el consenso

Prensa Colón

Fue el encargado de abrir el camino en Paraná, pero Ignacio Lago dejó en claro que el foco no está en su gol, sino en lo que construyó todo Colón para vuelva a sonreír y alcanzar la cima de la Zona A de la Primera Nacional, gracias al 2-0 de este domingo ante Patronato.

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Quiero destacar el laburo grupal. A veces es complicado levantarse de una caída pasada. Pero sabemos que somos más y por eso destaco cómo nos movemos todos juntos”, expresó, marcando el espíritu colectivo que sostuvo al equipo tras el golpe anterior.

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En esa línea, hizo hincapié en la capacidad de reacción: “Es necesario levantarse. Los golpes son para aprender y no para reproches”. Y sumó una lectura que venía instalándose en la previa: “Se habló mucho que de visitante somos diferentes y sacamos diferencia. Mostramos carácter”.

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Lejos de quedarse con el protagonismo individual, Lago insistió en el valor del grupo: “Lo importante siempre es grupal, va todo por encima de lo individual”.

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Lago y su renovación de contrato en Colón

Pero no solo habló del presente futbolístico. También se refirió a su situación personal y a las charlas por su continuidad en el club: “De lo que sé, es lo que dice el presidente. La relación siempre fue muy buena y en su momento se hablaron muchas cosas. Siempre le dimos la prioridad a Colón y si siento deseos de quedarme es por algo. Quiero lo mejor para Colón y para mí, entonces buscamos el consenso. Que yo me quede es eso”.

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Con serenidad, llevó tranquilidad sobre los tiempos: “Yo no puse plazos, porque estoy bien y tranquilo. Parece que los tiempos se acortan, pero no debe haber preocupación, porque todos sabemos lo que sabemos. No estamos lejos y ojalá me toque quedarme para lograr el objetivo”.

Colón Ignacio Lago Patronato
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