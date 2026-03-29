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"Hace tres meses que estoy en Colón y trato de que no haya conflictos, lo que antes era común"

El presidente de Colón, José Alonso, habló antes del partido con Patronato y destacó la gestión que viene realizando la comisión directiva

Ovación

Por Ovación

29 de marzo 2026 · 17:12hs
El presidente de Colón José Alonso hizo un balance de la gestión y también del presente deportivo.

El presidente de Colón José Alonso hizo un balance de la gestión y también del presente deportivo.

En la previa del compromiso en Paraná, el foco en Colón no solo pasa por lo futbolístico. Su presidente, José Alonso, tomó la palabra y dejó un panorama amplio sobre el presente del club, con un mensaje que combinó análisis, autocrítica y una fuerte defensa de la gestión.

La palabra del presidente de Colón José Alonso

Pensando en el rendimiento del equipo, dejó una idea clara sobre lo que espera fuera de casa: “De visitante, Colón debería jugar distinto que lo hace de local”. Y en relación al último partido, marcó el punto que más le hizo ruido: “No me preocupó la derrota, sino cómo se perdió”.

Aun así, evitó dramatizar el presente: “Está bien Colón. Todos fueron testigos por los partidos que se hicieron. La lectura es buena, más allá del traspié pasado”, sostuvo, dejando en claro que confía en el camino recorrido hasta acá.

En esa línea, hizo hincapié en un aspecto que considera clave: “Acá hay que jugar siempre y estar firme siempre y concentrado, porque sino se paga las consecuencias”. Y amplió el análisis con una mirada más global de la categoría: “Perdió un solo partido y no ganó otro por circunstancias, pero tampoco es que vamos a ganar todos los partidos. Es muy complicado todo y en la categoría todos los señalan, por eso hay que tener paciencia”.

Más allá de la pelota, Alonso también abordó temas sensibles de la vida institucional. Sobre una negociación en curso, por la renovación del contrato de Ignacio Lago aseguró: “Hablamos con el representante y se aceptaron todo lo que propusimos. Es solo cuestión de sentarse a firmar”.

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Además, se refirió a las dificultades que vienen atravesando: “Siempre surgen estas sorpresas desagradables, pero estamos para gestionar. Nos encontramos con muchas más cosas que estas. Hay un montón que hicimos en estos tres meses, cuando hay algunos que ya están reclamando presentaciones. Nos juzgan por algunos meses”.

En tono firme, también dejó una reflexión sobre el contexto dirigencial: “Solo hablo de actitudes, en la historia de Colón nunca se pidió un informe, que no justifica que no se haga, pero recién estamos empezando. No podemos ponernos en exquisitos tan pronto. Estamos pagando adeudas y afrontando un plantel importante. No sé si acá algunos apuntan al bienestar del club o preferencia de poder. Hace tres meses que estoy y trato de que no haya conflictos, lo que antes era común”.

Por último, tocó algunos temas puntuales. Sobre la situación de Neris, explicó: “Lo de Neris está en un momento jurídico con un reclamo a través de los abogados. Hicimos todo lo necesario donde corresponde. Después el jugador se deberá atener a las consecuencias”.

Y para finalizar, también brindó detalles económicos: “De Picco cobramos algunos pesos de la compra, pero falta de la venta. De Forneris queda un pago de Racing, que realmente necesitamos”.

Colón José Alonso presidente
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