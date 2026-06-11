El proyecto fue presentado por el senador provincial Ciro Seisas. La iniciativa busca impedir la comercialización de estos productos a menores de 18 años y restringir su publicidad dirigida a niños y adolescentes.

Impulsan una ley para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad en Santa Fe

Un proyecto de ley ingresó al Senado santafesino con el objetivo de prohibir la venta, entrega y suministro de bebidas energizantes a menores de edad en toda la provincia .

La iniciativa fue presentada por el senador provincial por Rosario Ciro Seisas , quien argumentó que existe evidencia sobre los efectos que este tipo de productos puede generar en niños y adolescentes.

La propuesta establece que los energizantes no podrán ser vendidos ni entregados a menores de 18 años en ningún ámbito, incluyendo kioscos, supermercados, locales bailables, eventos masivos, máquinas expendedoras y servicios de delivery.

"Hay que hacerse una pregunta de puro sentido común: ¿le darías a tu hijo de 12 o 13 años cinco o seis tazas de café antes de ir a la escuela? La respuesta es un no rotundo. Pero hoy cualquier chico puede comprar una lata de energizante sin restricciones", sostuvo el legislador al fundamentar la iniciativa.

Los argumentos del proyecto

Según datos citados en el proyecto, elaborados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas energizantes es de 13 años. Además, se señala que el consumo en menores de 14 años creció un 120% en la última década y que casi tres de cada cuatro adolescentes que consumen estas bebidas las mezclan con alcohol.

La iniciativa advierte que una sola lata puede contener entre 80 y 160 miligramos de cafeína, una cantidad equivalente a varias tazas de café, con potenciales efectos sobre el sistema cardiovascular, el sueño, la ansiedad y el metabolismo de personas en desarrollo.

"Regular lo que le hace daño a nuestros chicos no es limitar la libertad, es garantizar su derecho a crecer sanos", afirmó Seisas.

Escuelas y publicidad, también bajo regulación

Uno de los puntos centrales del proyecto establece la creación de entornos escolares libres de bebidas energizantes. De aprobarse la ley, quedará prohibida su venta en buffets, cantinas y kioscos de establecimientos educativos, incluso durante actividades realizadas fuera de las escuelas.

Además, la propuesta apunta a limitar las estrategias de promoción dirigidas a los más jóvenes. En ese sentido, prohíbe la publicidad que utilice personajes animados, lenguaje orientado a adolescentes, referencias a videojuegos o deportes extremos, así como la difusión en plataformas cuya audiencia principal esté compuesta por menores de edad.

Multas y clausuras

El texto prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa. Las penalidades incluyen multas económicas y clausuras temporarias de hasta 30 días, que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

A su vez, los fondos recaudados por las sanciones serán destinados a financiar campañas de prevención y concientización sobre el consumo de bebidas energizantes.

El senador enmarcó la iniciativa dentro de una serie de proyectos vinculados a la protección de niños y adolescentes. "Lo hicimos con las bolsas de nicotina, con la ludopatía, con los vapers y con la Ley Ema contra el acoso digital. Cuidar a nuestros pibes hoy es asegurar el futuro de Santa Fe", concluyó.