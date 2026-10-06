Durante octubre se realizarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita de animales de compañía en el Imusa de Santa Fe

Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en el Distrito Oeste

La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) , continúa con las acciones de sanidad animal en distintos barrios de la ciudad . Durante todo el mes de octubre , los equipos municipales recorrerán el Distrito Oeste con un dispositivo que brindará castración, vacunación y desparasitación gratuita de animales de compañía .

Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en distintos espacios comunitarios de los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso de los vecinos a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.

El Imusa está destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención

Además, las intervenciones contarán con el acompañamiento de un dispositivo de salud municipal, destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención de la leptospirosis. Los dispositivos de salud acompañarán las jornadas con consultas y acciones de prevención de zoonosis.

De esta manera, la municipalidad sostiene el abordaje territorial de la sanidad animal, acercando los servicios a los barrios y fortaleciendo, al mismo tiempo, las acciones de prevención de enfermedades.

Cronograma de octubre

Barrio Barranquitas (Vecinal Pro Mejoras Barranquitas): del 5 al 9 de octubre.

Barrio Los Hornos (Centro de Día Mirando con Lentes Color Violeta): del 13 al 16 de octubre.

Barrio San Pantaleón (Vecinal San Pantaleón): del 19 al 23 de octubre.

Barrio Barranquitas (Asociación Civil Construyendo el Futuro): 26, 27 y 29 de octubre.

Para la reserva de turnos de castración o la solicitud de mayor información sobre los servicios itinerantes, se puso a disposición la línea de atención vía WhatsApp a través del número 3425394576.