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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores, entre otros

4 de octubre 2026 · 16:39hs
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Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.ª y 36.ª de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Durante diciembre será la vacunación contra la tos convulsa

El municipio también incorporó durante el mes de octubre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Donde estará el dispositivo itinerante esta semana

  • Martes 6: Vecinal Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas (Avenida López y Planes 4069), de 13 a 17.
  • Jueves 8: Vecinal San Martín (Estrada 7151), de 7.30 a 11.30 y en la Vecinal Scarafía (M. Alberti 5501), de 8 a 12.
  • Viernes 9: Vecinal Solidaridad y Progreso de San Lorenzo (Amenábar 4050), de 13 a 17.
  • Domingo 11: Plaza Fournier (Gobernador Freyre y Castelli), de 15 a 19.
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