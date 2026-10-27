Uno Santa Fe | Santa Fe | Corte

Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Santa Fe y dejarán sus cargos el 30 de noviembre

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a UNO Santa Fe que los dos ministros se jubilarán a fines de noviembre, después de la elección de autoridades del máximo tribunal. Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde ocuparán las vacantes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de octubre 2026 · 15:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

Roberto Falistocco y Rafael Francisco Gutiérrez dejarán la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a fines de noviembre. Así lo confirmaron fuentes del Poder Judicial a UNO Santa Fe, en el marco del proceso de renovación del máximo tribunal provincial.

Según pudo saber este medio, ambos ministros esperarían a que se realice la elección del nuevo presidente de la Corte, prevista para la última reunión de acuerdo de noviembre. Una vez definida la votación, los dos cortesanos concretarían sus jubilaciones.

En ese escenario, Daniel Erbetta aparece como posible sucesor en la presidencia del máximo tribunal. Su eventual designación se dará en el marco de la renovación de la Corte y deberá ser definida por sus integrantes.

Falistocco, de 80 años, ingresó a la Corte Suprema santafesina en 1991, propuesto por el entonces gobernador Víctor Félix Reviglio. Por su parte, Gutiérrez, de 78 años, llegó al máximo tribunal en 2000, durante la gobernación de Carlos Alberto Reutemann, quien impulsó su designación.

La salida de ambos magistrados forma parte de la renovación de la Corte Suprema impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Sus lugares serán ocupados por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, en un recambio que modificará la composición del máximo tribunal santafesino.

NOTICIA EN DESARROLLO

Corte Falistocco Rafael Gutiérrez renuncia
Noticias relacionadas
Crecida del Paraná. Cuatro familias fueron evacuadas de zonas vulnerables por la suba del río.

Crecida del Paraná: ya son cuatro las familias evacuadas y buscan habilitar hasta 25 módulos en Alto Verde

Extensión cloacal. Se abrieron ofertas para una obra en barrio Roma que beneficiará a 600 vecinos.

Barrio Roma: cuatro empresas ofertaron para ejecutar la obra de cloacas que beneficiará a más de 600 vecinos

Goity adelantó cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones

Goity adelantó cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Santa Fe reparará el Puente Carretero y confirmó que el nuevo viaducto tiene un 80% de avance estructural.

Nuevo puente a Santo Tomé: con un avance del 80%, Provincia arreglará el viejo Carretero "antes de que se rompa"

Lo último

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: Es muchísima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Último Momento
Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: Es muchísima plata

Atlético Tucumán apuntó contra Unión por la deuda por Estigarribia: "Es muchísima plata"

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

El Cuti Romero eligió al sucesor de la 10 de Messi en la Selección argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Ovación
Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

Vinicius Malachias es nuevo refuerzo de Unión para la Liga Argentina

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026