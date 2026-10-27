Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Santa Fe y dejarán sus cargos el 30 de noviembre

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a UNO Santa Fe que los dos ministros se jubilarán a fines de noviembre, después de la elección de autoridades del máximo tribunal. Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde ocuparán las vacantes.

Roberto Falistocco y Rafael Francisco Gutiérrez dejarán la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a fines de noviembre. Así lo confirmaron fuentes del Poder Judicial a UNO Santa Fe, en el marco del proceso de renovación del máximo tribunal provincial.

Según pudo saber este medio, ambos ministros esperarían a que se realice la elección del nuevo presidente de la Corte, prevista para la última reunión de acuerdo de noviembre . Una vez definida la votación, los dos cortesanos concretarían sus jubilaciones.

En ese escenario, Daniel Erbetta aparece como posible sucesor en la presidencia del máximo tribunal. Su eventual designación se dará en el marco de la renovación de la Corte y deberá ser definida por sus integrantes.

Falistocco, de 80 años, ingresó a la Corte Suprema santafesina en 1991, propuesto por el entonces gobernador Víctor Félix Reviglio. Por su parte, Gutiérrez, de 78 años, llegó al máximo tribunal en 2000, durante la gobernación de Carlos Alberto Reutemann, quien impulsó su designación.

La salida de ambos magistrados forma parte de la renovación de la Corte Suprema impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Sus lugares serán ocupados por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, en un recambio que modificará la composición del máximo tribunal santafesino.

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