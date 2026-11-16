Las mediciones de la Prefectura Naval Argentina en el puerto local de Santa Fe muestran que el río pasó de 3,74 a 5,80 metros entre el 19 de octubre y este lunes. En los últimos 10 días subió a más del doble de velocidad que en las dos semanas y medias anteriores.

El río Paraná creció 2,06 metros en 28 días a la altura del puerto de Santa Fe. Según los registros de la Prefectura Naval Argentina, el 19 de octubre a las 00:00 marcaba 3,74 metros . Este lunes 16 de noviembre, a las 18, llegó a 5,80 metros . En ese tiempo nunca registró una baja : hubo pausas, pero ningún descenso.

Del 19 de octubre al 6 de noviembre (18 días), el río subió 87 centímetros , un promedio de 4,8 cm por día . En los diez días siguientes, hasta el 16 de noviembre, subió 115 centímetros , un promedio de 11,5 cm por día . Es más del doble de velocidad , y esos diez días explican más de la mitad (57%) de toda la crecida en el tiempo analizado .

LEER MÁS: El río Paraná alcanzó los 5,80 metros en Santa Fe y ya son 269 los evacuados en los centros de asistencia

El río tardó unos 17 días en subir desde los 4,00 metros (24 de octubre) hasta los 5,02 (10 de noviembre). Los 68 centímetros siguientes, hasta alcanzar los 5,70 metros, los recorrió en poco más de cinco días. Esa cota, que es el umbral oficial de evacuación, se registró a las 08:00 del 15 de noviembre.

El día más intenso

Entre las 00:00 del 11 y las 00:00 del 12 de noviembre, el río subió 19 centímetros en 24 horas, de 5,18 a 5,37 metros. Solo en la primera mitad de ese día, 12 centímetros en 12 horas.

En la última semana, entre el 9 y el 16 de noviembre, el río ganó 92 centímetros. Las tres semanas anteriores habían sumado 113.

Un ritmo que hoy es más lento

En las últimas 24 horas (de las 00:00 del 15 a las 00:00 del 16), la subida fue de 11 centímetros, muy por debajo del pico del 11 al 12. Además, entre las 18 del domingo y las 04:00 de este lunes, el registro quedó en 5,76 metros en seis mediciones consecutivas.

El municipio analiza habilitar nuevos centros de evacuados

La presión hídrica del río Paraná sobre la franja costera de la capital provincial no cede. Este lunes 16 de noviembre, el hidrómetro del puerto de Santa Fe registró una altura de 5,80 metros, ubicándose diez centímetros por encima del umbral oficial de evacuación (5,70 m).

Ante este panorama, el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que la Municipalidad de Santa Fe tiene planificada la apertura de hasta cuatro centros de asistencia integral y la ampliación de módulos habitacionales para dar respuesta al avance del agua.

El río Paraná sigue en ascenso UNO Santa Fe

Hasta el momento, la cifra oficial indica que 269 personas se encuentran evacuadas en los predios comunales. La mayor concentración de familias se aloja en el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde, mientras que nueve familias ya fueron reinstaladas en el Centro N° 2 de Colastiné Sur.

"Tenemos previstos cuatro espacios en total: Alto Verde, Colastiné Sur, un tercer predio frente a Alto Verde y un cuarto en Colastiné Norte. Contamos con los terrenos conveniados y la logística de módulos plegables de encastre rápido para armar nuevos sectores en 24 horas si la crecida sigue avanzando o de cara al pico previsto para fines de diciembre", subrayó Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Esquema de módulos: capacidad actual y logística de expansión

El dispositivo municipal fue diagramado para escalar de manera ágil según las determinaciones que adopte el Comité de Crisis:

Centro N° 1 (Alto Verde): En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 76 familias, que suman un total de 244 personas: 151 mayores de edad y 93 menores. La Municipalidad continúa brindando asistencia integral a las familias, con atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos. Además, se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación para favorecer la continuidad escolar de los niños y niñas alojados en el centro, donde también se desarrollan actividades de apoyo escolar.

Centro N° 2 (Colastiné Sur): Durante el fin de semana, la Municipalidad puso en funcionamiento el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento preventivo para las familias afectadas por el avance del agua. Actualmente, en este espacio se encuentran alojadas ocho familias, integradas por 25 personas: 16 mayores de edad y nueve menores.

Módulos plegables de armado rápido: el municipio mantiene acuerdos con proveedores de Santa Fe, Rosario e Ibarlucea. Estos módulos se trasladan en camiones y se ensamblan mediante un sistema de encastre que permite dejarlos operativos en un solo día.

269 evacuados, asistencia a autoevacuados y nuevos traslados

A lo largo del fin de semana, equipos de la Municipalidad y de la Provincia realizaron rastrillajes fluviales con lanchas y un vehículo anfibio por los pasajes anegados de la Vuelta del Paraguayo.

Durante las primeras horas de este lunes, las cuadrillas evaluaban el traslado preventivo de tres familias más de la Vuelta del Paraguayo y tres de Colastiné Sur. A la nómina oficial de 269 evacuados se suma un contingente de vecinos que recibieron logística comunal para retirar mobiliario y autoevacuarse de forma temporal en inmuebles de allegados.

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 269 personas

Cobertura de salud, contención a casos críticos y recreación

El predio asistencial de Alto Verde cuenta con un protocolo adaptado para atender a pobladores con alto grado de vulnerabilidad biológica o social:

Atención a casos complejos: en el predio se aloja a un niño de 11 años con discapacidad severa, tres mujeres embarazadas, un recién nacido de 11 días y un adulto mayor de 79 años con tratamiento paliativo.

Derivación hospitalaria: durante la madrugada del lunes, una de las embarazadas con fecha de parto a término fue derivada al Hospital J. M. Cullen en un operativo coordinado por los equipos médicos del lugar.

Módulos especiales y servicios: las familias con requerimientos de salud ocupan un sector diferenciado con módulos plegables contiguos a la guardia y la carpa sanitaria. Cada unidad dispone de sanitario y ducha.

Cultura y vida cotidiana: si bien se distribuyen viandas de almuerzo y cena, se acondicionaron cocinas comunitarias seguras. Para la noche de este lunes, el municipio programó una función de cine al aire libre para los niños alojados.