Incendios en Chubut: Santa Fe alista 50 brigadistas y espera el pedido formal para intervenir

Con el fuego avanzando por el efecto del viento, la Provincia puso a disposición un equipo de bomberos voluntarios y zapadores con experiencia en la zona. El nuevo avión hidrante ya está matriculado, aunque aún espera piezas clave para operar a pleno.

Con llamas que superan los 50 metros de altura y un avance acelerado por el fuerte viento, la situación por los incendios forestales en Chubut vuelve a ser dramática.

Mientras varias provincias ya enviaron apoyo para combatir el fuego, Santa Fe mantiene un equipo de 50 brigadistas experimentados, con equipamiento específico, listo para intervenir ante un pedido formal de asistencia.

Desde el área de Protección Civil provincial indicaron que los efectivos —integrados por bomberos voluntarios y zapadores— ya conocen la topografía de la zona, debido a intervenciones anteriores en la Patagonia.

Santa Fe bajo alerta roja por incendios forestales: la provincia planifica acciones y suma un avión hidrante para combatir el fuego

Además, la Provincia cuenta con un nuevo avión hidrante ya matriculado y operativo, aunque todavía a la espera de la llegada de los pontones, piezas clave que permitirán a la aeronave cargar agua a vuelo rasante, sin necesidad de aterrizar.

En declaraciones a Rosario 3, el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, explicó que la Provincia está preparada para colaborar, como lo ha hecho en otras emergencias similares, pero aclaró que la intervención depende de un pedido formal por parte de Chubut o del Gobierno nacional, para garantizar una correcta coordinación y no interferir con los operativos en marcha.

En ese sentido, recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro ya se comunicó con su par chubutense, Ignacio Torres, para poner a disposición todos los recursos necesarios.

Escajadillo detalló que los 50 brigadistas pueden movilizarse con equipamiento completo, incluidos sistemas de comunicación indispensables para trabajar en zonas de difícil acceso.

Además, destacó que muchos de ellos intervinieron el año pasado en incendios forestales en la región de Los Alerces, lo que representa una ventaja operativa.

Por otra parte, subrayó que Santa Fe es la única provincia que cuenta con tecnología de última generación para la búsqueda de personas, como sonares y ecosondas, habitualmente utilizadas en derrumbes, pero también útiles en terrenos complejos como los patagónicos. De hecho, el año pasado, un grupo de 12 brigadistas santafesinos participó durante cinco días en la búsqueda de jubilados desaparecidos en esa región.

Finalmente, respecto del nuevo avión hidrante con capacidad para 3.000 litros, el funcionario confirmó que la matriculación se obtuvo la semana pasada y que se espera que en febrero lleguen los pontones, lo que permitirá cargar agua directamente desde lagos, ríos, lagunas y embalses.