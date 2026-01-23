Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Santa Fe bajo alerta roja por incendios forestales: la provincia planifica acciones y suma un avión hidrante para combatir el fuego

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advirtió un riesgo extremo en gran parte del país por las altas temperaturas y la falta de lluvias. El Gobierno santafesino refuerza la prevención, suma recursos y solicita el compromiso de la comunidad.

Redacción UNO Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

23 de enero 2026 · 16:15hs
La provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta roja por riesgo extremo de incendios forestales, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en un contexto marcado por altas temperaturas, escasez de lluvias y baja humedad ambiental.

La advertencia alcanza al menos a 16 provincias del país y ubica a Santa Fe dentro de las zonas con condiciones “explosivas o extremadamente críticas”.

De acuerdo al mapa de riesgo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional en base a datos del SNMF, además de Santa Fe, se encuentran en nivel extremo Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Planificación y trabajo conjunto

Ante este escenario, el Gobierno provincial avanza con acciones preventivas y de respuesta coordinada frente a la posibilidad de incendios de pastizales, un fenómeno que suele propagarse con rapidez durante el verano por la acumulación de material vegetal seco y la presencia de vientos persistentes.

El gobernador entregó nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de Santa Fe para el combate de incendios forestales

El secretario de Protección Civil de la Provincia, Marcos Escajadillo, explicó que Santa Fe viene trabajando de manera anticipada junto a Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios y comunas. En ese marco, confirmó que por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, en los próximos días se incorporará un avión hidrante para reforzar las tareas de combate del fuego.

incendios 1

Según precisó, la provincia cuenta con más de 300 brigadistas forestales, de los cuales 200 fueron certificados durante el año pasado, y se mantiene un esquema de articulación regional con Entre Ríos y Buenos Aires por los incendios en las islas del Delta, además del trabajo con la Agencia Federal de Emergencias mediante protocolos específicos elaborados desde el inicio de la gestión.

Inversión, equipamiento y capacitación

Escajadillo destacó también la inversión en equipamiento y movilidad, realizada a través de un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, que permitió adquirir dispositivos de ataque con capacidad de 600 litros de agua, además de elementos de protección personal, mangueras, motobombas y otros recursos clave para la lucha contra incendios.

En ese sentido, subrayó que uno de los ejes centrales del trabajo provincial es la protección de las personas y la capacitación constante, desarrollada de manera conjunta con los ministerios de Gobierno y de Ambiente y Cambio Climático.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el Gobierno provincial reiteraron la importancia de la prevención y solicitaron el compromiso de la ciudadanía. Se recomienda no realizar quemas de residuos, rastrojos o pastizales, evitar el uso de fuego en espacios abiertos y extremar cuidados en actividades rurales que puedan generar chispas.

También se aconseja no arrojar colillas, fósforos ni residuos inflamables en rutas y caminos rurales, evitar estacionar vehículos sobre pasto seco y no desechar botellas u objetos de vidrio que puedan provocar focos ígneos. En zonas periurbanas, la limpieza de baldíos y patios es clave para reducir riesgos.

Ante la presencia de humo, olor a quemado o llamas, se debe dar aviso inmediato al 911 o a los bomberos (100) y mantenerse alejado del lugar, sin intentar combatir el fuego sin los medios adecuados. Además, se recomienda seguir las indicaciones de municipios y comunas y acatar las órdenes de los sistemas de emergencia.

alerta fuego incendios
