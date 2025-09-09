Industria, comercio y finanzas: los sectores que lideraron el crecimiento económico en Santa Fe en junio

El último reporte del IPEC reveló que la actividad económica santafesina avanzó 7,9% interanual en junio 2025, destacándose el aporte positivo de la industria manufacturera, la construcción y las actividades inmobiliarias.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia de Santa Fe registró en junio de 2025 un aumento del 7,9% respecto al mismo mes del año anterior , según el informe oficial elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) . Este dato refleja la consolidación del crecimiento económico provincial en lo que va del año, con una variación acumulada del 6,8%.

De acuerdo al reporte, la industria manufacturera tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual (3,9 puntos porcentuales), seguida por el comercio (2,6 pp), la intermediación financiera (1,3 pp), la construcción (0,7 pp) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3 pp).

Los sectores que registraron mayor variación anual fueron: “intermediación financiera”, “Construcción” e “industria manufacturera” pic.twitter.com/cUgy2jVrO6

#CuentasProvinciales En junio, el Indicador mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación de 7,9% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la acumulada (enero-junio) fue de 6,8 %. Informe https://t.co/oSz9FST2kY pic.twitter.com/fVvPWfx6qb

En términos de variaciones porcentuales interanuales, se destacan:

Intermediación financiera : +28,7%

Construcción : +20,8%

Industria manufacturera : +14,7%

Minas y canteras : +11,6%

Comercio: +11,2%

En contraste, algunos sectores registraron caídas significativas:

Pesca : -50,9%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura : -6,4%

Servicios comunitarios, sociales y personales : -3,7%

Hoteles y restaurantes : -3,7%

Enseñanza : -3,0%

Transporte y comunicaciones: -1,5%

Tendencias y contexto provincial

El IMAE se elabora con el objetivo de medir de manera mensual y provisoria la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia a precios constantes. Su cálculo, en convenio con la CEPAL, permite anticipar las tendencias de la economía santafesina y compararlas con el desempeño nacional.

La serie desestacionalizada mostró en junio una baja de 3,7% respecto de mayo, mientras que la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,5%, lo que indica cierta moderación en el ritmo de expansión.

