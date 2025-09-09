Uno Santa Fe | Santa Fe | industria

Industria, comercio y finanzas: los sectores que lideraron el crecimiento económico en Santa Fe en junio

El último reporte del IPEC reveló que la actividad económica santafesina avanzó 7,9% interanual en junio 2025, destacándose el aporte positivo de la industria manufacturera, la construcción y las actividades inmobiliarias.

9 de septiembre 2025 · 10:12hs
Actividad industrial 

Actividad industrial 

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia de Santa Fe registró en junio de 2025 un aumento del 7,9% respecto al mismo mes del año anterior, según el informe oficial elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Este dato refleja la consolidación del crecimiento económico provincial en lo que va del año, con una variación acumulada del 6,8%.

Los sectores que más impulsaron el crecimiento

De acuerdo al reporte, la industria manufacturera tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual (3,9 puntos porcentuales), seguida por el comercio (2,6 pp), la intermediación financiera (1,3 pp), la construcción (0,7 pp) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3 pp).

En términos de variaciones porcentuales interanuales, se destacan:

  • Intermediación financiera: +28,7%

  • Construcción: +20,8%

  • Industria manufacturera: +14,7%

  • Minas y canteras: +11,6%

  • Comercio: +11,2%

En contraste, algunos sectores registraron caídas significativas:

  • Pesca: -50,9%

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -6,4%

  • Servicios comunitarios, sociales y personales: -3,7%

  • Hoteles y restaurantes: -3,7%

  • Enseñanza: -3,0%

  • Transporte y comunicaciones: -1,5%

Tendencias y contexto provincial

El IMAE se elabora con el objetivo de medir de manera mensual y provisoria la evolución del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia a precios constantes. Su cálculo, en convenio con la CEPAL, permite anticipar las tendencias de la economía santafesina y compararlas con el desempeño nacional.

La serie desestacionalizada mostró en junio una baja de 3,7% respecto de mayo, mientras que la serie tendencia-ciclo retrocedió 0,5%, lo que indica cierta moderación en el ritmo de expansión.

