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Santa Fe abrió 11 concursos para cubrir más de 50 cargos de magistrados

La convocatoria alcanza a distintas circunscripciones judiciales e incluye vacantes para vocales de Cámara, jueces de primera instancia y miembros de los Colegios de Jueces Penales. El formulario para inscribirse se publicará en los próximos días.

12 de noviembre 2026 · 06:55hs
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Santa Fe abrió 11 concursos para cubrir más de 50 cargos de magistrados

Santa Fe abrió 11 concursos para cubrir más de 50 cargos de magistrados

El Poder Judicial de Santa Fe busca cubrir más de 50 cargos de magistrados a través de 11 concursos convocados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. El proceso comprende vacantes en distintos fueros y circunscripciones judiciales, desde vocales de Cámara hasta jueces de primera instancia y miembros de los Colegios de Jueces Penales.

La convocatoria fue dispuesta por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Según se informó oficialmente, las personas interesadas podrán inscribirse a través de un formulario que será publicado próximamente en la página web de la Provincia.

Los llamados abarcan cargos para vocales de Cámara, jueces de primera instancia de distrito, integrantes de los Colegios de Jueces Penales y jueces de primera instancia de circuito.

Qué cargos se buscan cubrir

En el caso de los vocales de Cámara, los concursos corresponden a los fueros Civil y Comercial, y Civil, Comercial y Laboral. Las vacantes están distribuidas entre las circunscripciones judiciales de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Para los juzgados de primera instancia de distrito, se convocó a concursos en los fueros Civil y Comercial, Familia, Extracontractual y Laboral. El llamado para el fuero Civil y Comercial comprende todas las circunscripciones judiciales. En tanto, los concursos para Familia y Laboral se concentran en Santa Fe, mientras que el correspondiente al fuero Extracontractual se desarrolla en Rosario.

También se incluyen cargos en los fueros Civil, Comercial y Laboral para las localidades de San Cristóbal y Villa Minetti.

Por otra parte, se realizarán concursos para integrar los Colegios de Jueces Penales de Santa Fe, Rosario, Vera y Rafaela. A esto se suma la convocatoria para cubrir cargos de jueces penales de primera instancia en las cinco circunscripciones judiciales: Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

Finalmente, los llamados para jueces de primera instancia de circuito comprenden nueve subcircunscripciones: San Carlos Centro, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo, Las Rosas, Villa Gobernador Gálvez, Avellaneda, San Vicente y Sunchales.

Cómo será la inscripción

Las personas interesadas en participar deberán completar un formulario en la página oficial del Gobierno de Santa Fe. El enlace estará disponible en los próximos días.

Además, se encuentra habilitado el curso virtual de Perspectiva de Género del Consejo de la Magistratura, destinado a quienes participan de los procesos de selección.

Una vez conformadas las juntas evaluadoras, con representantes de los distintos estamentos, se realizará el sorteo de sus integrantes y se establecerán las fechas en las que se desarrollarán los concursos.

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