El último adiós a Marcos Camino: emoción, recuerdos y el legado de una leyenda de la música tropical

Familiares, músicos, amigos e hinchas de Colón despidieron al histórico fundador de Los Palmeras. Sus compañeros y allegados recordaron su trayectoria, su personalidad y la huella que dejó en la música santafesina.

Santa Fe despidió este miércoles a Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras y una de las figuras centrales de la cumbia santafesina. El velatorio se realizó en El Molino Fábrica Cultural, donde durante la tarde se acercaron familiares, amigos, músicos, funcionarios y cientos de seguidores para darle el último adiós al artista, que murió a los 76 años.

La ceremonia abrió sus puertas al público a las 14.30 y se extendió hasta pasadas las 18. Luego, el cortejo fúnebre partió hacia el Cementerio Municipal, aunque antes realizó una parada cargada de simbolismo frente al estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón.

Allí aguardaban decenas de hinchas sabaleros que, entre aplausos y muestras de afecto, despidieron a quien también quedó ligado a la historia del club por su vínculo con la institución y por la interpretación de "Soy Sabalero", una canción que trascendió las fronteras de Santa Fe. Poco antes de las 19, el recorrido concluyó en el Cementerio Municipal, donde los restos del músico fueron despedidos con un emotivo aplauso.

El recuerdo de quienes compartieron su vida

Entre las personas que se acercaron a despedirlo estuvo Marcelo "Tato" Enrique, exjugador de Colón y exchofer de Los Palmeras, quien compartió 15 años de trabajo y amistad con Camino. En diálogo con UNO Santa Fe, expresó su profundo dolor por la noticia y recordó el vínculo que construyeron durante ese tiempo.

"Para mí significaron mucho, 15 años de mi vida llevándolo a todos lados. Y bueno, ayer encontrarme con esta mala noticia, sinceramente uno no puede creer", manifestó.

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Enrique señaló que la relación entre ambos excedió el trabajo y la pasión por los colores rojinegros. "Se nos juntan todos los sentimientos. La verdad que este viejo dejó mucho, dejó mucho de enseñanza a nivel laboral, a nivel personal. Y bueno, más allá de lo que nos une los colores, nos unió una gran amistad", recordó.

También contó que le costó acercarse a la despedida porque temía enfrentarse a la imagen de su amigo. Sin embargo, eligió quedarse con el recuerdo de un hombre que siempre fue al frente: "Me quedo con lo mejor. Sinceramente no tenía ganas de venir a verlo, tenía miedo, tenía temor a verlo, pero me quedo con la imagen de él, la de un tipo encarador, un tipo que nunca aflojó, la que fue el autor intelectual de este Palmeras que nunca va a morir".

Al describir su personalidad, Enrique lo definió como un hombre exigente, responsable y metódico, que estaba pendiente de cada detalle de la banda. "Era el 90% de Los Palmeras. Estaba en todo, estaba en el colectivo, estaba en la ropa, estaba en la organización, horario, no dejaba nada al azar", sostuvo.

Finalmente, destacó su dimensión artística y el lugar que ocupó como representante de la cultura local: "Fue un embajador santafesino en todo el mundo".

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Los Palmeras, entre el dolor y la continuidad

La partida de Camino también golpeó profundamente a los integrantes de Los Palmeras, que lo reconocieron como el creador de un estilo que marcó a generaciones y llevó la cumbia santafesina a distintos escenarios del mundo.

Pablo López, músico de la agrupación, expresó el dolor que atraviesa el conjunto y destacó la importancia que tuvo Camino en su propia trayectoria. "Era el número uno, el creador de un estilo inigualable. Pasó fronteras a nivel mundial también, hizo cantidad de cosas. Soy bien agradecido porque él fue una de las personas la cual me hizo formar parte de esta familia de Los Palmeras", señaló.

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Además, lo recordó como un referente dentro y fuera del escenario: "Un maestro para nosotros. Nos enseñó muchos valores, muchas cosas buenas y la verdad que nos vamos a quedar con los mejores recuerdos".

Por su parte, el locutor y animador de la banda, José Luis Salinas, relató cómo recibieron la noticia de su fallecimiento mientras se encontraban de gira por Formosa. "Fue realmente impactante", resumió, al tiempo que destacó una de las enseñanzas que Camino transmitió a lo largo de su carrera: "Él nos dejó una enseñanza, un legado: respetar al público, retribuir ese cariño con lo que saben hacer Los Palmeras".

Salinas también puso en perspectiva la dimensión de una trayectoria que atravesó más de cinco décadas y alcanzó a distintas generaciones. "Hace más de cinco décadas, calculá tres generaciones disfrutando de este suceso. Somos una gran familia, perseverancia, la constancia, el respeto sobre todas las cosas", expresó.

En cuanto al futuro de la agrupación, confirmó que el proyecto musical continuará con la presencia de la familia del fundador, especialmente de su hijo Marcos Camino Jr., quien ya formaba parte de la historia del conjunto. "Esta historia sigue porque queda Marquitos, Marquitos Junior. Siempre estuvo, por más que él haya dejado el acordeón a su hijo, pero él siempre estuvo presente y va a acompañar desde el lado espiritual y la esencia", afirmó.

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La despedida de Marcos Camino dejó una postal de dolor y reconocimiento en Santa Fe. Desde sus compañeros de ruta hasta los hinchas que lo esperaron frente al estadio de Colón, las muestras de afecto reflejaron el impacto de una figura que convirtió a Los Palmeras en uno de los grandes símbolos musicales de la provincia. Su legado seguirá vivo en las canciones que acompañaron a varias generaciones.