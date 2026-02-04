Ingresos Brutos: empresas podrán deducir un sueldo bruto por cada trabajador formal que incorporen

La Provincia puso en marcha los beneficios de la Ley Tributaria 2026, que permiten a las empresas deducir del impuesto el equivalente a un salario bruto por cada nuevo trabajador incorporado. El trámite ya se gestiona de forma digital y apunta a aliviar la carga impositiva y dinamizar la economía.

La provincia de Santa Fe comenzó a ejecutar su agenda de reducción impositiva con la entrada en vigencia de los beneficios previstos en la Ley Tributaria 2026 , entre los que se destaca un incentivo directo a la creación de empleo registrado .

A partir de esta normativa, las empresas que incorporen trabajadores formales podrán deducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el equivalente a un sueldo bruto por cada nuevo empleado , mediante un trámite que ya se encuentra habilitado por vía web.

La medida está orientada a acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, al tiempo que busca fortalecer la actividad económica en todo el territorio provincial. El beneficio alcanza a los contribuyentes que incrementen su dotación de personal durante 2026, siempre que se verifique un aumento real de la nómina respecto de la existente al 30 de noviembre de 2025. El monto deducible tiene como límite el valor del índice Ripte, que refleja el promedio de los salarios formales a nivel nacional.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la provincia avanza con su propio esquema de alivio fiscal. “Santa Fe comenzó a cumplir con su agenda de baja de impuestos, primero con la devolución de saldos a favor —liberando a las pymes de actuar como agentes de retención— y ahora brindando a los empleadores la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el salario de los nuevos trabajadores que incorporen”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó el carácter novedoso de la iniciativa. “Es una medida inédita en la provincia que busca incentivar el mercado laboral y generar oportunidades para el sector privado en un contexto complejo. Forma parte de un conjunto de programas que impulsamos junto al gobernador Maximiliano Pullaro para estimular la producción, la inversión y la competitividad empresarial”, afirmó.

Cómo funciona el beneficio

Para determinar el crecimiento de la planta de personal, se toma como referencia la cantidad de trabajadores que cada empleador tenía al 30 de noviembre de 2025, o el promedio de los meses previos. Se considera que existe incremento cuando, en cualquier mes de 2026, la nómina supera ese nivel base. El beneficio se aplica mes a mes y el monto deducible está limitado por el valor del Ripte.

En términos concretos, cada nuevo puesto de trabajo generado se traduce en un crédito fiscal que reduce directamente el monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe abonar el empleador.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, remarcó el enfoque integral de la política. “Es el resultado de un trabajo interdisciplinario entre los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con una mirada que va más allá de lo estrictamente tributario”, explicó. Y agregó: “Estamos generando un círculo virtuoso entre la reducción del pago de Ingresos Brutos y el fomento del empleo formal”.

Gestión digital y difusión

La reglamentación establece un procedimiento completamente digital para solicitar el beneficio, a través del portal www.santafe.gov.ar/api, lo que permite una gestión ágil, trazable y basada en información ya disponible en los registros del Estado. Desde el Ministerio de Economía adelantaron que, junto a cámaras empresariales y sectores productivos, se desplegará una estrategia de difusión para facilitar la implementación de estos incentivos.

La iniciativa implica una baja efectiva de impuestos, ya que reduce el tributo a pagar en función de la generación de empleo genuino, promueve el trabajo registrado y acompaña a quienes invierten y producen en la provincia.