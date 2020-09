Inspectores recorren la Peatonal para que se cumplan las medidas de restricción

Al igual que ocurrió el martes al mediodía, personal de la Secretaría de Control de la Municipalidad junto con agrupación perros de la Policía de Santa Fe, realizan controles en La Peatonal santafesina, más específicamente haciéndoles saber a aquellos comercios que tienen sus puertas abiertas, que esto no es posible frente a las nuevas modalidades que rigen en la ciudad de Santa Fe desde el pasado sábado 12 de septiembre.

No se trata de multas, sino de hacerles cumplir con la norma vigente, según aseguraron, ya que desde el sábado muchos comerciantes decidieron abrir sus puertas igual, pese a que en este sector solo se lo podría hacer por la tarde y con la modalidad "para llevar".

• LEER MÁS: ¿Qué monto aportará provincia si los comercios deben seguir cerrados?

Qué dice la disposición

Desde el 12 de septiembre rigen en la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé, ante el aumento de casos de Covid-19, nuevas normativas, según el Decreto 954/20 dispuesto por la provincia y al cual se adhirió el municipio. Entre las restricciones establecidas, se encuentra el funcionamiento del comercio.

El comercio minorista de rubros esenciales en la ciudad de Santa Fe está habilitado a funcionar en los mismos horarios que lo venía haciendo, siempre de corrido. La venta de esos rubros está habilitada tanto en locales individuales como en mercados o ferias de hasta ocho puestos.

En cuanto al comercio minorista de rubros no esenciales, se informa que en la ciudad de Santa Fe podrá funcionar solo en locales de proximidad y de 14 a 19.30. Para aquellos locales que funcionen en la zona céntrica (delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero) solo estará habilitada la venta a través de delivery o take away (para llevar). Para el resto de la ciudad, además de esas dos modalidades, se habilita la venta presencial, con los alcances del artículo 3º del Decreto Provincial Nº 954/20.

• LEER MÁS: El Centro Comercial pide que todos abran por la tarde y certezas a partir del 28 de este mes

La propuesta del Centro Comercial

El martes mismo también se conoció un comunicado del Centro Comercial junto con otras asociaciones y entidades que nuclean a los comerciantes, en donde se propone un horario y modalidad para los trabajadores del rubro: "Desde el próximo lunes 21, atienda a sus clientes de 14 a 19.30 al igual que el resto de la ciudad para iniciar un proceso de «normalización» que nos permita retomar el horario de 10 a 18 a partir de la semana que inicia el 28".

"El 70% de los comercios está atendiendo a sus clientes, cumpliendo los protocolos respectivos y queremos expresar nuestra posición de apoyar el reclamo del 30% restante para igualar las condiciones de sustento de la actividad. Aceptamos las restricciones horarias y acompañamos el cuidado de la salud de nuestra población, solo insistimos en la igualdad de condiciones para quienes componen nuestro sector", dice el comunicado.