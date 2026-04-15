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Intendentes de todo el país reclamaron por la nafta y obras paralizadas frente a Economía

Más de 150 intendentes se movilizaron frente al Ministerio de Economía para reclamar por la suba de la nafta, la paralización de obras públicas y el recorte de fondos nacionales

15 de abril 2026 · 08:39hs
Más de un centenar de intendentes se movilizaron a la puerta del Ministerio de Economía

Más de un centenar de intendentes se movilizaron a la puerta del Ministerio de Economía

Más de 150 intendentes provenientes de distintos puntos del país se movilizaron este martes frente al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar por el precio de las naftas y exigirle al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, la reactivación de obras en las provincias. Por Santa Fe dieron el presente varios intendentes y jefes comunales, como Pablo Corsalini (Pérez), Julián Vignati (Arteaga) y Darío Baiocco (Máximo Paz), entre otros.

En particular, los intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), le piden a Economía que retrotraiga el valor de la nafta a su precio del 1 de marzo, previo a que estalle el conflicto geopolítico en Medio Oriente. En esa línea, también exigen la ejecución de obras públicas en las provincias con lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

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"Intendentes de todo el país nos encontramos unidos por un mismo reclamo: retrotraer el precio de los combustibles, las obras paralizadas y el recorte de fondos nacionales", expresó Pablo Corsalini, intendente de Pérez, en un posteo en la red social X. Además, agregó sobre su ciudad: "En Pérez tenemos varias obras paralizadas, como el Procrear y un Centro de Desarrollo Infantil. Obras que se desfinanciaron y quedaron abandonadas".

"La nafta aumenta de manera desmedida y a las ciudades nunca llega el 20% de su valor, que son impuestos nacionales. Son nuestros vecinos quienes pagan la timba financiera del gobierno nacional", cerró Corsalini en una publicación con fotos del acto político.

Intendentes santafesinos presentes

Además de Corsalini, participaron numerosos intendentes santafesinos, como Paula Serfelippe (General Gelly), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Julián Vignati (Arteaga), Adrián Biyovich (Luis Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz), Marco Strifezza (Juncal), Facundo Brillada (Soledad) y Fabián Ballori (Bustinza).

También formaron parte concejales y referentes territoriales de Malabrigo, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Elortondo, según pudo saber La Capital.

Movilización de intendentes opositores

La Federación Argentina de Municipios es presidida por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, alineado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue una de las figuras centrales del acto político.

A pesar de la interna peronista, participaron dirigentes cercanos a La Cámpora, como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón) y Eva Mieri (Quilmes).

En total, unos 160 intendentes de distintos puntos del país se movilizaron frente al Ministerio de Economía. Participaron jefes comunales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

Luego de la movilización, los jefes comunales mantuvieron un encuentro con los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja).

intendentes Nafta Caputo combustibles
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