El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe lanzó una histórica convocatoria orientada a la formación de perfiles especializados en el área de seguridad: se abrieron 150 vacantes para cursar una nueva tecnicatura en investigación criminal, destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años.
Investigación criminal en Santa Fe: abrieron 150 vacantes con beca mensual de $950.000 y ya hay más de 3.000 inscriptos
La carrera se dictará en el ISEP con una beca mensual de $950.000 durante la etapa de cursado. Se cubrirán 150 vacantes tras un riguroso proceso de selección entre más de 3.000 inscriptos.
La iniciativa busca romper con el paradigma tradicional de capacitación e instruir desde cero a futuros agentes en el manejo de evidencia, tecnologías aplicadas y metodologías de inteligencia policial.
Federico Zingerling, director provincial de Formación para la Seguridad, destacó que el programa busca dotar a la fuerza de cuadros formados específicamente para la tarea detectivesca desde el inicio de su trayecto académico.
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"Hoy la Provincia capacita a funcionarios policiales principalmente en prevención y, más adelante, acceden a cursos de investigación. Acá estamos formando desde cero perfiles dedicados específicamente a la investigación criminal", sostuvo Federico Zingerling, director provincial de Formación para la Seguridad.
Estructura académica, modalidad de cursado y demanda ciudadana
La propuesta formativa contempla una duración total de tres años:
Cursado presencial: durante los primeros dos años, la formación se dictará bajo régimen intensivo (de 6:00 a 18:00 hs) en la sede Rosario del Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
Inclusión a la PDI: al culminar el segundo año, los estudiantes quedarán habilitados para tramitar su ingreso formal a la Policía de Santa Fe con destino directo en la Policía de Investigaciones (PDI).
Tramo final: el tercer y último año de la tecnicatura se completará bajo modalidad virtual.
Inicio del ciclo lectivo: Pprevisto para el mes de marzo de 2027.
La apertura del registro generó un fuerte impacto social: hasta el momento ya se inscribieron más de 3.000 aspirantes para disputar las 150 plazas disponibles. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 5 de noviembre.
Proceso de selección y condiciones socioeconómicas
Dada la alta exigencia del perfil profesional, las instancias evaluativas previas al ingreso definitivo incluirán:
Examen premédico y médico integral.
Evaluación psicológica y prueba de aptitud física.
Examen de lectoescritura y habilidades informáticas.
Estudio socioambiental en el domicilio del postulante y su entorno barrial.