Investigación criminal en Santa Fe: abrieron 150 vacantes con beca mensual de $950.000 y ya hay más de 3.000 inscriptos

La carrera se dictará en el ISEP con una beca mensual de $950.000 durante la etapa de cursado. Se cubrirán 150 vacantes tras un riguroso proceso de selección entre más de 3.000 inscriptos.

Más de 3.000 inscriptos buscan ingresar a la nueva carrera de investigación criminal en Rosario.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe lanzó una histórica convocatoria orientada a la formación de perfiles especializados en el área de seguridad: se abrieron 150 vacantes para cursar una nueva tecnicatura en investigación criminal , destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años.

La iniciativa busca romper con el paradigma tradicional de capacitación e instruir desde cero a futuros agentes en el manejo de evidencia, tecnologías aplicadas y metodologías de inteligencia policial.

Federico Zingerling, director provincial de Formación para la Seguridad, destacó que el programa busca dotar a la fuerza de cuadros formados específicamente para la tarea detectivesca desde el inicio de su trayecto académico.

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"Hoy la Provincia capacita a funcionarios policiales principalmente en prevención y, más adelante, acceden a cursos de investigación. Acá estamos formando desde cero perfiles dedicados específicamente a la investigación criminal", sostuvo Federico Zingerling, director provincial de Formación para la Seguridad.

Estructura académica, modalidad de cursado y demanda ciudadana

La propuesta formativa contempla una duración total de tres años:

Cursado presencial: durante los primeros dos años, la formación se dictará bajo régimen intensivo (de 6:00 a 18:00 hs) en la sede Rosario del Instituto de Seguridad Pública (ISEP).

Inclusión a la PDI: al culminar el segundo año, los estudiantes quedarán habilitados para tramitar su ingreso formal a la Policía de Santa Fe con destino directo en la Policía de Investigaciones (PDI).

Tramo final: el tercer y último año de la tecnicatura se completará bajo modalidad virtual.

Inicio del ciclo lectivo: Pprevisto para el mes de marzo de 2027.

La apertura del registro generó un fuerte impacto social: hasta el momento ya se inscribieron más de 3.000 aspirantes para disputar las 150 plazas disponibles. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 5 de noviembre.

Proceso de selección y condiciones socioeconómicas

Dada la alta exigencia del perfil profesional, las instancias evaluativas previas al ingreso definitivo incluirán:

Examen premédico y médico integral.

Evaluación psicológica y prueba de aptitud física.

Examen de lectoescritura y habilidades informáticas.

Estudio socioambiental en el domicilio del postulante y su entorno barrial.