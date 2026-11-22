Previo a su inminente retiro de la Corte Suprema, el magistrado repasa los desafíos estructurales del Poder Judicial y envía un mensaje a los dirigentes políticos de todos los niveles

Roberto Falistocco transita sus últimos días como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, entre los temas pendientes de su agenda de trabajo y múltiples homenajes por su vasta trayectoria . Sin embargo, hace una pausa para repasar ante La Capital los desafíos estructurales del Poder Judicial del que se retirará el 30 de noviembre próximo, además de su balance personal , entre otros temas.

El magistrado advierte que la insatisfacción pública con la Justicia surge tanto de la inevitable división de opiniones en los fallos como de la limitación institucional para explicarse de modo constante . Asimismo, asegura que la sobrecarga del sistema no solo responde al surgimiento de nuevos derechos y a la litigiosidad sino también a la incapacidad de la sociedad civil y de la dirigencia política para resolver conflictos por vías alternativas, como la mediación .

“En Santa Fe dejamos una Justicia de pie y caminando”, sentencia Falistocco, quien también rememora la no tan lejana etapa de tensión entre el máximo tribunal y el Ejecutivo provincial, al tiempo que envía un mensaje directo a la dirigencia política de todos los niveles, en el que también retoma lo expresado por el Papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina.

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La entrevista con Roberto Falistocco

En base a su trayectoria, ¿por qué cree que persisten las críticas a la legitimidad del trabajo de la Justicia?

Es un trabajo muy particular el nuestro. Dirimimos cuestiones entre partes. Hay un 50% que, si pierde, no va a aplaudir. El otro 50% siente el derecho de pensar que no hicimos más que aplicar la ley, y que por eso ganó. Entonces, es muy difícil tener un reconocimiento cuando hay partes y pretensiones encontradas. El Poder Judicial tiene la fortaleza que da la Constitución, pero no puede estar permanentemente hablando y explicando cientos de sentencias que se sacan cotidianamente. En ese sentido, tiene más limitaciones de movimiento que los integrantes de los otros poderes del Estado, que permanentemente sienten la necesidad, y hasta la obligación, de salir a explicar a diario lo que están haciendo. Pero el Poder Judicial es inmenso en cuanto a que tiene que controlar la labor de los otros dos poderes del Estado. Eso lo dicta la Constitución, acá y en el resto del país. No obstante, la falta de una imagen positiva del Poder Judicial es a nivel mundial. Es un tema que más de una vez se abordó en congresos internacionales. Y no es común en los otros poderes reunirse para evaluar en qué están fallando y cómo revertir la situación. Hicimos adelantos tecnológicos, aparecieron nuevos derechos y mayores competencias, por eso el Poder Judicial estuvo siempre dispuesto a dar una respuesta.

¿Qué factores tallan en la sobrecarga del sistema?

Obedece, en parte, a nuevos derechos, a un mayor acceso, por suerte, a la Justicia con el paso de los años. También a la impotencia de la sociedad civil para resolver sus conflictos y, a veces, a la incapacidad política para solucionar determinadas diferencias de otro modo. En otras oportunidades no hemos contado con los recursos necesarios o se produjeron períodos prolongados de vacancias de cargos de jueces. Por suerte, en los últimos dos años esto fue mejorando, pero siempre queda un remanente por cubrir.

¿Hay algún fallo del cual se siente más orgulloso?

Salieron algunos con votos divididos, a veces en minoría, otras en mayoría, pero fueron casos importantes. Desde el punto de vista jurídico, tienen valor los casos en los que se discutió el derecho de defensa. También está el fallo sobre el descanso dominical, con votos vividos, que todavía se recuerda. Otro caso fue el de una mujer discapacitada y con una hija que no tenía vivienda, con un ribete social importante. Otro caso que recuerdo es el de un grupo religioso que quería ser eximido de la obligación de votar. Allí tuvimos una imposición ligada a la jerarquía constitucional de votar y otra vinculada al derecho del respeto al culto. Porque ese grupo planteó que la autoridad la elige Dios y, por lo tanto, no podía ir a votar. La Corte, en ese momento, resolvió que tenía que ir a votar, cumplir con lo que manda la Constitución, pero si el problema es que no podía elegir la autoridad, entonces tenía la posibilidad de hacerlo en blanco. También hubo fallos que consolidaron el nuevo sistema penal, que fue implementado en 2014. Y otras resoluciones que supieron receptar nuevos derechos, como los del consumidor o el medio ambiente.

¿Hay alguna asignatura pendiente?

Me hubiese gustado ver un fuero Laboral más robusto. La cantidad de juicios laborales no baja, las causas son múltiples, pero no descienden y vienen acá. Hay que absorber 21.000 juicios por año. Por ejemplo, en Rosario, donde de esos 21.000 anuales la mayor parte se la llevan los juicios por accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Y los seguimos abordando con diez jueces, es decir, un promedio de 2.000 expedientes nuevos por año cada magistrado. Entonces, no es posible seguir el ritmo de ese modo. Hemos encarado una reforma para aproximarnos a lo que se está haciendo con mucho éxito en el Civil. Tenemos que marchar hacia la oralidad. Entonces, el juez se involucra de tal modo que los tiempos no son solo de las partes sino también del magistrado, que va asumiendo su rol de director del proceso y marcando el ritmo para facilitar la llegada a la sentencia. Además, con la prolongación en el tiempo, los juicios se encarecen muchísimo.

Le tocó también desempeñarse como titular del Tribunal Electoral, ¿recuerda algún conflicto difícil de resolver?

Uno de los momentos más álgidos fue cuando ganó Miguel Lifschitz la elección a gobernador, en 2015, por escaso margen de votos. Todos los partidos políticos, de algún modo u otro, pugnaron por una definición favorable a sus intereses. Creo que sacamos bien el caso, pero fue un momento de mucha tensión. Se abrieron las urnas cuando fue necesario y frente a un planteo serio. Los votos ratificaron el resultado final. Pero no es bueno que la Corte tenga a su presidente como titular del Tribunal Electoral en medio de una lucha política de ese tenor.

Rafael Gutiérrez, quien preside la Corte Suprema y también se retirará del Poder Judicial a fin de mes, durante un reciente homenaje a Roberto Falistocco. Foto: Corte Suprema de Santa Fe

¿Cómo vivió las tensiones entre la Justicia y el Ejecutivo santafesino registradas en los últimos meses?

Tuvimos una etapa fuerte. No sé si nos faltó diálogo, siempre estuvimos dispuestos a reunirnos las veces que fueran necesarias. Había un enfoque que respeto, pero que no necesariamente tengo que compartir, acerca de cómo funciona la Justicia. Por suerte, ahora están en marcha los concursos para cubrir más de cien vacantes. Podemos tener miradas distintas, pero la clave es privilegiar siempre los valores que distinguieron a esta provincia: la institucionalidad, fomentar el diálogo, mesurar el cómo se trata y se dice. Eso también forma parte de la relación entre los poderes. Permanentemente hay que dejarle a la provincia esos mensajes de institucionalidad. La Corte siempre se abrió al diálogo. En algunas cosas coincidimos, en otras no. Son cuestiones propias de una democracia. Siempre digo que no solamente hay que ser democrático sino también republicano. Porque la República presupone a la democracia, pero la democracia a veces no presupone a la República. Hay gobiernos que pueden ser elegidos democráticamente, aunque la República es algo superior. No me voy de la Justicia con ningún encono ni algo que no haya podido expresar.

¿Y cómo está hoy la Justicia de Santa Fe?

No lo digo por tener la camiseta puesta: en Santa Fe contamos con un Poder Judicial bueno y sano, de pie y caminando. Tenemos gente muy comprometida, desde el primer empleado pasando por los funcionarios, los secretarios y los magistrados. Permanentemente hacemos jornadas de mejoramiento y creamos comisiones para que vayan proponiendo temas: por ejemplo, cómo utilizar mejor la inteligencia artificial (IA). Me iría muy mal si pensara que esto no funciona. Creo que la Justicia también mejorará cuando todo sea oral y las partes involucradas en el proceso conozcan al magistrado, lo vean comprometido en resolver el conflicto. Me incorporé a un Poder Judicial en el que se cosían con un hilo las hojas de los expedientes. Ahora me voy con un expediente digital con el que se litiga a distancia. Las notificaciones pueden ser automáticas con una Justicia descentralizada en toda la provincia que también posibilita el acceso al servicio con nuevos edificios.

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¿Qué consejo les da a los nuevos integrantes de la Corte?

No soy quien para dar un consejo, pero creo que encontrarán un equipo que trabaja hace muchos años, con algunos colegas nuevos que ya están desempeñándose al ritmo de las circunstancias. Estoy convencido de que, si fueron elegidos por los canales que corresponde, estarán a la altura del cargo. Siempre estaré atento a cualquier tema que, por la experiencia acumulada sobre la marcha del Poder Judicial, requiera mi opinión.

¿Qué fue lo más difícil al momento de tomar la decisión de alejarse de la Justicia?

Lo que le puede ocurrir a cualquier persona con inquietudes... Me tratan de conformar diciéndome “hay otra vida”. Sí, pero necesitaré también un espacio, no solamente para descansar. En algunos temas que hacen al servicio de justicia, cuando vea la necesidad de opinar, lo haré. Estuve en un lugar en el que se forjó la política judicial.

Mensaje a la política

¿Lo tienta la actividad política?

No. Sé que hay gente que piensa que puedo aportar ideas. Cada vez que me pidan una contribución en ese sentido por mi experiencia, lo haré. Sí quiero detenerme en la necesidad que tienen hoy los gobernantes, en todos los niveles, de contar a su alrededor con gente que sepa mirar a largo plazo. Un Carlos Nino (destacado jurista), como tuvo el expresidente Raúl Alfonsín, por ejemplo. Es muy importante escuchar a personas que no estén tanto en el fragor diario. Hemos logrado la democracia, pero hay que regarla todos los días. Es necesario alguien así, no tanto operadores.

De algún modo esto sintoniza con el reciente mensaje de León XIV en la Argentina.

Es tan profundo lo que nos dijo días atrás el Papa que requiere tiempo de maceración, como los buenos vinos. A veces no se entiende pero, cuando uno está viajando a 300 kilómetros o resolviendo múltiples temas todos los días, carece de tiempo para analizar profundamente, por ejemplo, lo que el Papa nos dejó con su mensaje, que venía también de Francisco. El tiempo superior al espacio, el todo superior a la parte. Si se esfuma el paso del Papa en dos o tres declaraciones, y nos olvidamos, es porque nadie recogió el valor de lo que dijo. Y no alcanza con que lo haga solamente la Iglesia sino también todos los que, de algún modo u otro, tenemos responsabilidades y la sociedad en su conjunto. Entonces, que esos receptores sean también portadores de ese mensaje en todos los niveles. Es una de las aspiraciones más cercanas que tengo: empezar a ver gente que opina en lugares importantes de esos valores trascendentes. De hecho, el paso de León XIV se enlaza con el de Juan Pablo II en 1982 y 1987. En cada momento histórico, estas visitas tienen valor en el sentido de fortalecer la identidad de un pueblo.