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Combustibles en alza y tarifas en tensión: transportistas escolares de Santa Fe anticipan subas en abril

Desde la entidad que los nuclea señalaron que los incrementos casi diarios en el precio del gasoil obligaran a ajustar tarifas en abril. Hablan de una situación “muy compleja”, con salarios retrasados y costos operativos en fuerte alza.

27 de marzo 2026 · 18:44hs
Combustibles en alza y tarifas en tensión: transportistas escolares de Santa Fe anticipan subas en abril

Jose Busiemi

Combustibles en alza y tarifas en tensión: transportistas escolares de Santa Fe anticipan subas en abril

El sector de transportistas escolares atraviesa un escenario crítico marcado por la suba constante de los combustibles, lo que ya anticipa un nuevo incremento en las tarifas del servicio a partir de abril.

Desde la Asociación Transportistas Escolares y Afines (ATEA) aseguran que la situación se volvió “insostenible” por los aumentos casi diarios, especialmente en el gasoil premium, el principal insumo de la actividad.

El presidente de ATEA, David Monsalvo, explicó que “todos los días está variando el precio” y que eso dificulta cualquier previsión. “Lamentablemente no nos va a quedar otra que corregir los precios en abril”, afirmó. En ese sentido, detalló que el aumento del combustible ya supera el 20% en lo que va de marzo, con subas que oscilan entre el 1% y el 3% diario.

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Monsalvo indicó que el sector intenta amortiguar el impacto: “Vamos a tratar de dividir un poco: trasladar el precio a los clientes y un poco absorberlo nosotros porque no hay opción”, sostuvo en declaraciones a Telefe Noticias.

Sin embargo, remarcó que el margen es cada vez más reducido, ya que “todos nuestros vehículos utilizan gasoil premium, por el tipo de motores, y estamos atados al precio más caro”.

Por su parte, Raúl Blanche, integrante de ATEA, reconoció que es difícil establecer de cuánto será el aumento. “Hoy no tenemos el piso real del precio del combustible. Es muy complejo salir a dar un número porque cambia día a día”, explicó. Actualmente, precisó, los valores rondan entre $2.300 y $2.457 por litro en YPF.

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Blanche también puso el foco en el contexto general: “Los sueldos quedaron muy atrás y los costos operativos subieron un montonazo”, advirtió. Además, mencionó una caída en la actividad: “Vemos mucho receso en algunos lugares de trabajo y eso es preocupante”.

En ese marco, señaló que cada transportista evaluará los ajustes según la distancia, los recorridos y los contraturnos, aunque insistió en que el objetivo es “buscarle la vuelta para no perder clientes”. “Tratamos de ser competitivos con el precio para que los chicos lleguen con seguridad”, agregó.

Finalmente, subrayó que el impacto del combustible va más allá del surtidor: “Todo lo que es mantenimiento está atado al precio del petróleo: aceites, servicios, repuestos”, explicó. Muchos vehículos, además, se encuentran en garantía, lo que obliga a realizar servicios en concesionarias con costos también actualizados.

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