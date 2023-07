Jatón: "Muchos precandidatos hicieron campaña sin tener proyectos"

Trapitos cuidacoches invierno.jpg UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

"El tema del transporte no es un problema de la ciudad de Santa Fe, es a nivel nacional, de distribución de ingresos que se deben debatir, como la coparticipación, en el Congreso y con los gobernadores. Se lo planteamos al presidente y con intendentes de Córdoba y Rosario en los últimos tres años. De la otra parte que concierne solo a nuestra ciudad nadie habla y todos los que hablan no saben que la última vez que se licitó el transporte fue en el 96. Las reglas jurídicas y las que rigen sobre la relación con las empresas son de ese año. Los recorridos tienen que cambiarse a través de una ordenanza, son muchos que se interponen, además de que no terminan sirviéndole a la sociedad. Necesitamos ponernos a discutir y poner reglas claras, por eso hicimos lo que hicimos".

Aclaró que hay tres situaciones a discutir sobre el transporte como la división, la coparticipación por la distribución de los ingresos, donde hay "$8 para Caba y $2 para el interior", y la coyuntura: "En los últimos meses una de las empresas trajo 12 colectivos nuevos, otra 30. Hoy, la segunda etapa de esa reestructuración de las unidades está en camino también". Y agregó: "Nunca nadie había puesto en la discusión de la ciudad la nueva licitación del transporte público de pasajeros. La última vez fue en el 1996".

Al momento de hablar de los cuidacoches, cuestionó a los precandidatos que dicen "basta de trapitos": "No quiero justificar la falta de integración de la ciudad con estos, pero gran parte de los que ejercen ese trabajo en la ciudad es porque lo necesitan, hay 214.000 pobres, 30.000 indigentes. Hablo con los trapitos, sé quiénes son, la cantidad que hay, quiénes tienen antecedentes penales y hay que sacarlos de la calle, quiénes tienen problemas sociales y quién está allí para ganarse el pan del día y tiene relación con los vecinos y lo aceptaron".

Sobre aquellos cuidacoches que tienen antecedentes penales, contó que esa información ya se encuentra en la Justicia, el MPA y trabajan en torno a ello. "Nos queda un amplio margen que tiene problemas sociales. Te aseguro que, si sacamos los 320 trapitos que tenemos en la calle y al otro día tenemos otros 320, es una situación que la estamos abordando".

"Se está hablando de inaugurar un nuevo servicio de monitoreo, pero no está compatibilizado con la Municipalidad. Tenemos más de 200 cámaras y estamos por incorporar otras 50, pero el software es antiguo y obsoleto, que nadie puede arreglar. Y dentro de 15 días voy a firmar y llamar a licitación para un nuevo sistema de monitoreo que pueda visualizarse con la provincia. Solicitamos en diciembre del año pasado y todavía no recibimos respuesta. Ahora hacemos un nuevo llamado, con fondos propios del municipio para poder llevar a cabo eso", cerró.

•LEER MÁS: En el operativo electoral de cara a las Paso trabajarán más de 30.000 personas en la provincia