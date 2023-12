Previo a la asunción de Poletti, Jatón hizo un balance de gestión: "Me pueden llegar a decir que nos faltó, pero no que tenemos hechos de corrupción; hicimos lo posible, fuimos austeros""

Jatón también brindó su mirada de la medida de fuerza que tomó UTA y que impidió la circulación de colectivos por varias horas: "Eso no creo que lo pueda solucionar un municipio, más allá de que sea un servicio público, es un problema gremial, de distintas facciones o agrupaciones que están luchando para ver quién domina la ciudad de Santa Fe. Por eso hicimos la denuncia en el MPA, fuimos a la Justicia, al juzgado, porque no tenemos poder de Policía, también insistimos en eso, no pueden pasar esas cosas. Una cosa es tensionar por los subsidios y otra es hacerlo por el pago de sueldos, pero no puede pasar que un conflicto gremial deje sin transporte público a gran parte de la ciudad de Santa Fe, casi no tenemos herramientas para eso, usamos la que teníamos".

"Si hablamos en términos económicos el secretario de Haciendo que tendrá Juan Pablo Poletti forma parte de nuestros equipos de esa misma área, o sea que conoce los números, sabe lo que pasa en la Municipalidad hace cuatro años. El último año fue difícil en términos económicos, pero hoy hay para pagar el aguinaldo, los sueldos, hay herramientas financieras para poder enfrentar las deudas. Cuando llegamos teníamos 800 proveedores que estaban en la lista de deudas, pueden haber quedado, pero eso no va a pasar ahora", precisó el intendente saliente.

En torna a la creciente, manifestó: "Es histórica y va a seguir siendo. Santa Fe tiene 70% de agua y 30% de tierra, tuvimos sequía y ahora suben los ríos, seguimos preparando la ciudad". Al respecto, destacó la finalización del Desagüe Espora y el uso de un sistema de monitoreo tecnológico que permite saber qué pasa en cada bomba y reservorio. "Trabajamos mucho para que los riesgos se disminuyan, pero no se pueden disminuir por completo, hay que seguir sumando capas", añadió.

"Si hay algo que me había propuesto es estar aquí, abrazarme con la gente, poder salir de la Municipalidad como salí, caminando por la ciudad. La gente me puede llegar a decir que nos faltó pero no que tenemos hechos de corrupción, hicimos lo posible, fuimos austeros", expuso.

Por último, no descartó la posibilidad de volver a presentarse para ocupar el cargo de intendente: "Siempre quedan ganas, pero también las ciudades cambian mucho y el proyecto político que hicimos hace cuatro años quizás dentro de cuatro ya no sirva. Así que vamos a trabajar en proyectos políticos que cualquiera pueda encabezar. Vamos a seguir trabajando, seguramente me van a ver en lugar específicos de la ciudad de Santa Fe".

