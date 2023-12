Las primeras medidas de la gestión Poletti: "Estamos preocupados por el agua, la seguridad y ordenar la ciudad"

Juan Pablo Poletti asume este 10 de diciembre como nuevo intendente de la ciudad de Santa Fe, con el beneficio de tener garantizado el apoyo del gobierno provincial y del Concejo Municipal, pero con la contra de no contar con recursos extraordinarios. Sebastián Mastropaolo, el concejal que será secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, reveló cuáles serán las primeras medidas del doctor.

"Vamos a ser funcionarios muy presentes en el territorio, es algo que nos pidió Juan Pablo Poletti. No quiere funcionarios de oficina, que estén firmando papeles todo el día, tampoco es nuestra impronta, nos gusta mucho el cara a cara con la gente. Hay que estar con la GSI, en el control de tránsito, en la movilidad, hay que estar", expresó Mastropaolo en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3.

Sobre el estado actual de la ciudad, manifestó: "Creo que hoy hay demasiado libre albedrio, lo siento, lo veo, observo una falta y ausencia de control, eso es en lo primero que vamos a trabajar. Un plus de esto es que vamos a trabajar mano a mano y codo a codo con provincia, y por qué no con Nación, la realidad es que tendremos una ministra de Seguridad que tiene mucho vínculo con Santa Fe y lo vamos a usar para que nos brinde lo que necesitemos".

poletti municipalidad mastropaolo (2).jpg

"Hoy la ciudad de Santa Fe está dentro de este escenario de Unidos donde el gobernador y vicegobernadora electa tienen vínculos muy estrechos con nuestra intendencia y gestión. También vamos a mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales, además de exigir un control mucho más fuerte, necesitamos más presencia", señaló.

Respecto a la ordenanza de nocturnidad, recordó: "La acompañamos, fuimos críticos en varios puntos y la pudimos modificar. No es un tema cerrado, todo lo contrario, tenemos varias cuestiones para aportar, creemos que con este nuevo concejo que se va a conformar tenemos muchísimas personas que tienen mucho material para aportar en esta discusión. Una discusión que va a permanecer abierta porque también hay un cambio cultural que hay que entender, hoy la juventud tiene otra forma, otro contexto al cual tenemos que adaptarnos, y sobre todo tenemos que cumplir lo que se prometió".

"Hoy la iluminación de la Ruta 168 y los cortes de tránsito para darles seguridad vial no se están llevando a cabo. Nunca se cumplió, se prometió y no se realizó, la prioridad de lo que estamos pensando es primero darle un contexto de seguridad, más aún teniendo una crisis hídrica. Entonces, vamos a trabajar fuertemente para que estas fiestas sean seguras, que el control pueda reinar en nuestra ciudad, sobre todo en las zonas donde normalmente sabemos que la gente va a disfrutar, eso es lo primero que vamos a proveer en conjunto con provincia. Ya tenemos reuniones con el Ministerio de Seguridad, estamos generando un vínculo para trabajar codo a codo y buscar un camino de seguridad para estas fiestas, pero sobre todo empezar a cumplir con lo que se prometió y que en otra gestión no se llegó a cumplir", añadió.

poletti municipalidad mastropaolo (1).jpg

Respecto a la relación con la gestión municipal saliente, expresó: "Hubo una muy buena predisposición, hay cuestiones que todavía faltan porque siempre en una transición falta, pero creo que el hecho de que todos hayamos sido parte de Unidos para Cambiar Santa Fe genera que haya una transición mucho más ordenada. Porque vamos a seguir trabajando en conjunto, es una gran alianza que permite que muchos funcionarios puedan tener interacción con provincia u otros roles. Hay cuestiones en las que obvio somos críticos. Esperemos contar con todas las herramientas para empezar una gestión como corresponde, eso habla bien del gobierno saliente, me parece que es un buen gesto".

En torno a las finanzas del municipio, indicó: "Somos cautos, teniendo en cuenta el recurso ordinario, no esperamos nada extraordinario, con lo que tenemos vamos a dejarlo todo para ser la mejor gestión posible". A su vez, contó que los funcionarios no se tomarán vacaciones: "Nadie está pensando en eso. Estamos preocupados por el agua, por la seguridad, por ordenar la ciudad, cortar los yuyos, fumigar y un montón de cuestiones que tenemos que dar respuesta".

