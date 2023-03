Jatón se opone a que la GSI porte pistolas taser: "No es una fuerza que maneje armas, no me parece adecuado"

Frente a la consulta de si será candidato en las próximas elecciones, manifestó: "No voy a trasladar decisiones que todavía no tomé, aún estamos en ese proceso, dialogando, viendo. Lo que quiero que quede bien conciso y seguro es que cualquier decisión que tomemos va a ser en beneficio de la ciudad de Santa Fe".

•LEER MÁS: Emilio Jatón sobre Uber: "Las apps deben regularse y el ámbito propicio es el Concejo"

sesiones ordinarias Concejo 2023 discurso Emilio Jatón 1.jpg

Indicó que hay un frente que está "en conformación" y expresó que "no se opone" al escrito que firmó el Frente de Frentes el fin de semana. Remarcó que aún no sabe si será candidato en las próximas elecciones: "Son decisiones que no se toman de forma personal, es un proyecto colectivo. Me faltan muchos diálogos y a partir de esos seguramente vendrá la decisión".

Ante los homicidios que se dieron este fin de semana en la ciudad, contó que están trabajando en la iluminación, asfalto y urbanización, además de dialogar de forma diaria con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

jatón elecciones GSI.jpg

Jatón también se expresó respecto al proyecto que presentó el concejal Sebastián Mastropaolo, donde se propone que la GSI porte pistolas taser: "La GSI creció mucho, tomó tareas que no tenía antes, la potenciamos con capacitaciones, patrullaje, acuerdos con los vecinos. Discutir eso, cuando no es una fuerza que maneje armas, no me parece adecuado. Si lo quieren discutir en el Concejo, ellos son concejales, lo pueden hacer, pero es una discusión que nos excede naturalmente".

"Lo importante de las fuerzas federales es que hagan lo que tengan que hacer en los distintos lugares y barrios donde lo tienen que hacer, esa es la discusión que estamos manteniendo con las fuerzas federales y con las fuerzas federales que ya tenemos en la ciudad de Santa Fe", cerró.

•LEER MÁS: Nocturnidad, transporte y los 450 años de la ciudad: los principales ejes del discurso de Jatón en el Concejo