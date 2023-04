Jimena Sosa: "El caso de Agustín demuestra que la desidia patronal y la precarización matan"

Al respecto, Jimena Sosa, referente provincial del Frente de Izquierda Unidad y el MST y docente de historia, señaló: "El caso de Agustín demuestra que ni siquiera se cumple con la Ley de Riesgos 24.557 que plantea que la patronal debe proveer a sus trabajadores de todos los elementos de protección personal necesarios para prevenir accidentes. La garantía de que haya seguridad laboral no puede quedar en manos de los empresarios, que lo único que los mueve es la sed de ganancia, no la vida de los trabajadores. Ante esto, el Ministerio de trabajo debería tomar medidas severas, porque lamentablemente el caso de Agustín no es un caso aislado. Según los datos de la SRT en los primeros 9 meses del año 2022 se denunciaron 34.226 accidentes, lo que equivale a 1 accidente laboral cada 12 minutos y 5 por hora, en su mayoría de trata de jóvenes ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo Provincial para revertir esta situación? Nada. Garantiza que la rueda de la impunidad patronal siga”.