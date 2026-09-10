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Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial

Habitan terrenos e inmuebles ferroviarios desde hace más de 35 años. Denuncian que les intimaron a abandonar el lugar en un plazo de 20 días por el avance de las obras y reclaman una solución habitacional o reubicación oficial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de septiembre 2026 · 10:15hs
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Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial

José Busiemi

Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial
Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial

José Busiemi

Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial
Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial

José Busiemi

Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial

Una veintena de familias radicadas en el extremo sureste del Parque Federal, en la zona de calle Belgrano y Luciano Torrent, manifestaron su profunda preocupación tras ser notificadas de que deberán desocupar sus viviendas en un plazo de 20 días debido al inicio de los trabajos de pilotaje para la nueva Estación Policial de la ciudad de Santa Fe.

Los vecinos afectados habitan desde hace más de tres décadas en antiguos inmuebles y terrenos que pertenecían al predio ferroviario.

Según explicaron los propios residentes, hace aproximadamente tres meses personal oficial realizó un censo y censo social en el sector para relevar la cantidad de habitantes y construcciones afectadas. Sin embargo, denuncian que hasta el momento no recibieron respuestas concretas ni propuestas de reubicación o solución habitacional por parte del Gobierno provincial ni de la Municipalidad, mientras la empresa constructora ya comenzó con el cercado del predio.

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Incertidumbre en el Parque Federal: 20 familias afirman que deben desalojar por la nueva Estación Policial.

LEER MÁS: Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

Los vecinos remarcaron que no se oponen al desarrollo de la obra pública ni a la mejora de la seguridad en el barrio, pero exigen la apertura de una mesa de diálogo urgente. Advierten que la traza del proyecto edilicio atraviesa directamente el sector donde se encuentran asentadas sus viviendas, talleres de trabajo y donde residen niños y adolescentes que asisten a las escuelas de la zona.

"Hace más de 35 años que vivimos acá; nacieron mis hijos y se están criando mis nietos. No estamos en contra de las obras, solo queremos saber si nos van a reubicar o si nos van a dejar en la calle", subrayó Miguel, vecino afectado del sector sureste del Parque Federal.

Puntos clave del reclamo vecinal en el Parque Federal

El conflicto por la traza de la nueva infraestructura de seguridad abarca los siguientes aspectos:

Plazo de desalojo: notificación verbal e informal de 20 días para liberar el terreno antes del inicio del pilotaje pesado.

Población afectada: alrededor de 20 familias, con presencia de menores de edad y trabajadores con talleres en el lugar.

Antecedente de relevamiento: censo realizado hace tres meses sin posterior devolución o propuesta de relocalización.

Incertidumbre jurisdiccional: gestiones sin respuesta ante estamentos municipales y provinciales.

Raigambre en el sector: familias afincadas desde hace más de 35 años en terrenos e instalaciones del ex ferrocarril.

Nueva Estación Policial

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio un paso clave en el cambio de paradigma del sistema de seguridad de la capital provincial con la adjudicación oficial de la construcción de la tercera Estación Policial Santa Fe, en el Parque Federal, un complejo operativo que busca reemplazar progresivamente la operatividad de las comisarías tradicionales.

A través del Decreto N.º 1547, la obra fue asignada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L. por un monto final de $14.728.492.690. Esta oferta se posicionó un 22,65% por debajo del presupuesto oficial estimado para la licitación pública.

El nuevo centro logístico estará emplazado en el sector comprendido entre las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano, con un plazo de ejecución estipulado en 540 días corridos.

Parque Federal familias Estación Policial
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