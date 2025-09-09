Uno Santa Fe | Santa Fe | jornada

Jornada recreativa y de concientización: "Donar órganos es donar vidas"

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada recreativa y de concientización en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes

9 de septiembre 2025 · 08:31hs
gentileza

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina, que se conmemora cada 29 de agosto, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada recreativa y de concientización en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

jornada donacion organos 3
La propuesta comenzó con charlas que estuvieron a cargo de médicos especialistas, quienes brindaron información clave sobre la importancia de la donación de órganos. Estos espacios se enriquecieron con testimonios en primera persona, que aportaron experiencias de vida y promovieron la reflexión.

Asimismo, el stand vacunatorio del SAMCo dijo presente, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de acceder a la aplicación de distintas vacunas de calendario.

jornada donacion organos 2
El encuentro culminó con una clase abierta de zumba a cargo de Rocío Roig, que convocó a participantes de todas las edades en un momento de recreación y celebración de la solidaridad.

Andrea Mansilla, secretaria de Desarrollo Social, Humano y Ambiental destacó: "La jornada buscó generar conciencia sobre la donación de órganos, fomentar el compromiso solidario y promover el cuidado de la salud, en un espacio de encuentro abierto y participativo para toda la comunidad".

jornada donantes Santo Tomé
