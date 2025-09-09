En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada recreativa y de concientización en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina , que se conmemora cada 29 de agosto, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una jornada recreativa y de concientización en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

jornada donacion organos 3 Jornada recreativa y de concientización: “Donar órganos es donar vidas” gentileza

La propuesta comenzó con charlas que estuvieron a cargo de médicos especialistas, quienes brindaron información clave sobre la importancia de la donación de órganos. Estos espacios se enriquecieron con testimonios en primera persona, que aportaron experiencias de vida y promovieron la reflexión.

Asimismo, el stand vacunatorio del SAMCo dijo presente, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de acceder a la aplicación de distintas vacunas de calendario.

jornada donacion organos 2 Jornada recreativa y de concientización: “Donar órganos es donar vidas” gentileza

El encuentro culminó con una clase abierta de zumba a cargo de Rocío Roig, que convocó a participantes de todas las edades en un momento de recreación y celebración de la solidaridad.

Andrea Mansilla, secretaria de Desarrollo Social, Humano y Ambiental destacó: "La jornada buscó generar conciencia sobre la donación de órganos, fomentar el compromiso solidario y promover el cuidado de la salud, en un espacio de encuentro abierto y participativo para toda la comunidad".