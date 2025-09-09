Uno Santa Fe | Santa Fe | pago

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

La Municipalidad finalizó el recambio de validadoras de pago en los colectivos urbanos. Los usuarios podrán abonar con tarjeta Sube física o digital, tarjeta de crédito y débito y QR

9 de septiembre 2025 · 11:19hs
Los usuarios podrán abonar el viaje con tarjeta Sube física o digital

gentileza

Los usuarios podrán abonar el viaje con tarjeta Sube física o digital, tarjeta de crédito y débito y código QR

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la modernización del sistema de cobro del transporte público, con la instalación de nuevas validadoras de pago en las líneas de colectivos de la ciudad. Según informó Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, esta renovación permite nuevas modalidades de pago a los usuarios, facilitando el acceso al servicio.

Nuevas validadoras colectivos sube
Las nuevas validadoras que estarán en todos los colectivos urbanos y permitirán pago con QR, entre otros servicios

Las nuevas validadoras que estarán en todos los colectivos urbanos y permitirán pago con QR, entre otros servicios

El recambio de validadoras comenzó a fines de la semana pasada y está previsto que finalice en estos días. Una vez completado, todas las líneas de colectivos urbanos contarán con el nuevo sistema, sin distinción entre empresas.

Cuáles son los métodos de pago disponibles

Hurani explicó que, a partir de esta actualización, el sistema contará con cuatro modalidades de pago:

  • Tarjeta Sube física, el medio tradicional para abonar los viajes.

  • Sube digital, para usuarios con smartphones Android con tecnología NFC que cuenten con la aplicación oficial.

  • Pago con tarjeta de crédito y débito, pensado para pasajeros no habituales o turistas que no dispongan de la Sube. El usuario debe apoyar la tarjeta en el validador hasta que la pantalla confirme el pago.

  • Pago con código QR, a través de billeteras electrónicas compatibles, que permiten generar un QR para validar el pasaje. Se debe colocar el teléfono en el lector ubicado en la parte inferior del validador. Esta alternativa funciona en celulares con Android 8 o superior.

Estas opciones convierten a Santa Fe en una de las primeras ciudades del país en ofrecer un sistema de pago tan diversificado en su transporte público.

Beneficios y exclusividad

El subsecretario aclaró que los beneficios sociales y descuentos vigentes solo se pueden acreditar con la tarjeta Sube física o digital, ya que son sistemas excluyentes. Sin embargo, las nuevas modalidades de pago con tarjetas bancarias o QR están abiertas a cualquier usuario, incluidos visitantes y turistas, sin necesidad de tramitar una Sube.

Hurani destacó que la renovación tecnológica se logró gracias a la gestión conjunta con Nación Servicios, operador tecnológico del sistema Sube. “Esto significa más opciones de pago para los usuarios y un sistema más inclusivo y ágil, pensado para quienes viven en Santa Fe y para quienes nos visitan”, subrayó.

• LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

pago colectivos medios Santa Fe
Noticias relacionadas
Los menores tienen 14 y 15 años y se les secuestró un cuchillo en su poder

Cámaras de seguridad captaron a dos menores robando una campera frente a la Municipalidad

Se continúa desarrollando el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en Santo Tomé

Continúa en marcha el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo

Jornada recreativa y de concientización: “Donar órganos es donar vidas”

Jornada recreativa y de concientización: "Donar órganos es donar vidas"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y se espera la suba de las temperaturas

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional