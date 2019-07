Dos montañistas argentinos murieron mientras escalaban el nevado Caraz, de 6.025 metros de altura en los Andes de Perú. Cayeron durante la escalada de una pared de hielo el domingo, y sus cuerpos ya fueron recuperados.

Uno de ellos es Juan Pablo Cano, santafesino y guía de montaña. El accidente ocurrió en la Cordillera Blanca, en la región norteña de Ancash, en Perú. La muerte de montañistas es común en esta región, donde se hallan algunas de las montañas más desafiantes de Sudamérica.

Su familia viajó el pasado lunes para hacer los trámites para repatriar el cuerpo y al mismo tiempo comenzó una movida por redes sociales para hacer una colecta y poder cubrir los gastos necesarios para traer a Juan Pablo.

En la tarde de ayer se conoció la noticia de que la plata se había conseguido a las pocas horas, según confirmó Ulises Luna a los micrófonos de UNO en la Radio, el programa que se emite de 16 a 18 por FM Sol 91.5. Él era compañero y amigo de Juan y comentó: "Aún no se conocen los motivos del accidente en el que murió Juan, ni siquiera los rescatistas peruanos que estuvieron a cargo de la evacuación de los cuerpos todavía han emitido un comunicado; podrían ser miles de cosas pero no decimos nada porque no queremos hablar de algo que quizás no sea".

"Juan Pablo era un chico muy educado, muy compañero, se hacía querer por todos en todos lados. Los escaladores de la ciudad estamos muy conmocionados. Contagia ver a un chico con una sonrisa de oreja a oreja y que respiraba montaña. Era su vida, su pasión: por ahí se van las personas que no se deberían ir", concluyó.

Por otro lado la familia publicó a través de las redes sociales un comunicado en donde explican cómo fueron los hechos en los últimos días, lo describen a Juan y agradecen la ayuda recibida.

Santa Fe, 15 de julio de 2019.

JUAN PABLO CANO.

Por este medio queremos comunicar la situación de estos últimos días, para que familiares, amigos y allegados tengan información cierta. Juampi viajó a Perusito –como decía él– el pasado 13 de mayo con destino a la Cordillera Blanca. El sábado 13 de julio recibimos la llamada de Felipe, quien nos advirtió de la situación: Juampi junto a su compañero Ian Schwer ingresaron al Cerro Caraz 1, desde la Laguna Parón, y a poco de iniciar su ascenso por el sector de glaciar habrían sido arrastrados por un desprendimiento.

El jueves 11 Juan y Ian deberían haber regresado. Dado que no lo hicieron, el día viernes un compañero llamado Matías ascendió hasta el lugar y desde la carpa de los chicos pudo visualizarlos, pero sin poder acceder a ellos por las condiciones del lugar.

Al día siguiente se dio la misma situación, por lo que nos comunicaron y comenzó la operativa para rescatarlos, con la presunción de que estaban fallecidos. Tal como nos había comentado Juan y luego lo confirmamos, los desprendimientos en la zona son muy comunes por lo que accedían al lugar solo de noche.

El domingo a la madrugada el grupo de avanzada confirmó la identidad de los chicos y retiró los cuerpos del glaciar, mientras que el día domingo 14 partió otro grupo de 30 personas aproximadamente, integrado por montañistas, rescatistas, porteadores, etc., con la finalidad de proceder al rescate y evacuación hasta la ciudad o pueblo llamado Caraz.

Las familias de ambos ya se encuentran en Perú, realizando todas las gestiones que corresponden para repatriar los cuerpos.

Agradecemos la gestión del Consulado General de Argentina en Lima, y la presencia para con nuestra familia de los diferentes grupos de Santa Fe, Mendoza y demás lugares de los cuales Juan participó y formó parte los últimos años de su vida. Esos años que estuvieron dedicados pura y exclusivamente a su pasión: la montaña, la escalada y la naturaleza.

Dejamos los datos bancarios, ya que muchas personas y organizaciones quieren solidarizarse con la situación, y como se sabe, repatriar los cuerpos y toda la logística que esto implica es de altísimo costo.

Muchas gracias.

Juan fue una gran persona, gran escalador, compañero, que le encantaba enseñar y compartir lo que aprendió. “Nos estará iluminando siempre, y sin dudas estará volando en las alturas más inhóspitas, él libre es, y nosotros mucho lo vamos a extrañar”. A HONRAR LA VIDA!

Además aprovecharon la ocasión para remarcar que la cuenta bancaria es la única manera en que se está colaborando con la familia de Juan Pablo.