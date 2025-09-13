Juegos Suramericanos en Santa Fe: cómo marcha la construcción del microestadio en la ciudad

El microestadio del Card en la ciudad de Santa Fe tendrá capacidad para más de 3.400 espectadores. Vendrán delegaciones de 15 países

El microestadio del Card en el sur de la ciudad de Santa Fe es una obra ambiciosa que está construyendo el Gobierno provincial

Con el objetivo de albergar los Juegos Suramericanos de 2026, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con el desarrollo de obras de infraestructura deportiva y en la ciudad de Santa Fe , ya construye el microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) , en el predio de Raúl Tacca y Cristóbal Colón.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó: “Junto al gobernador Maximiliano Pullaro venimos trabajando contrarreloj para desarrollar estas obras de infraestructura deportiva en la que estamos invirtiendo más de 90.000 millones de pesos que se traducen en la contratación de obreros, profesionales y compra de materiales, derramando en las economías de la región”.

Juegos Suramericanos 2026 microestadio Santa Fe

“Verdaderamente es un esfuerzo enorme que hacemos desde el Gobierno Provincial para que en septiembre de 2026 podamos recibir en Santa Fe, Rosario y Rafaela a delegaciones de 15 países, que van a competir en 37 disciplinas y que necesitan una infraestructura de calidad a la altura de un evento internacional como este sin perder de vista que, tras los Juegos Suramericanos, van a quedar como un legado de calidad para nuestros deportistas santafesinos”, analizó Enrico.

Con respecto a los primeros trabajos para la construcción del Microestadio Card, el titular de Obras Públicas contó que ya finalizaron los trabajos de suelo y alteo necesario, y la empresa contratista ya avanza con las tareas de pilotaje para alzar la estructura.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló: "Por estas semanas dos piloteras trabajan a la par en el lugar para acelerar la obra. Se prevé para mediados de septiembre finalizar las tareas de pilotaje y a fin de mes, comenzar a montar la estructura”.

Juegos Suramericanos 2026 microestadio Santa Fe2

“A medida que avanzan los trabajos en el terreno, en fábrica se realiza la producción de estructura de hormigón premoldeado (columnas, vigas y losas) que ya cuenta con más de 30% de avance”, agregó Lucas Condal, subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas.

Juegos Suramericanos 2026 microestadio Santa Fe1

El Microestadio Card tendrá un aforo de 3.472 personas

El Microestadio Card que construye el gobierno provincial en la capital santafesina va a tener un aforo total de 3.472 personas y 74 posiciones para prensa, en lo que será un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor como así también un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos.

La planificación y organización integral de los Juegos Suramericanos 2026 está a cargo del secretario de Vinculación Institucional del Ministerio de Gobierno, Julián Galdeano; los ministerios de Economía, de Obras Públicas, de Igualdad y Desarrollo Humano; a partir de la articulación con los municipios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Infraestructura deportiva en Santa Fe de nivel internacional

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que, además de la tareas para la construcción del microestadio, en la capital santafesina también iniciaron en las últimas semanas los trabajos para la renovación integral del Card, que incluye principalmente el cambio por completo de la pista de atletismo.

Estas dos obras conformarán, en el sur de la ciudad capital, un polo deportivo de alto rendimiento equipado con la mejor tecnología y habilitado para grandes eventos tanto nacionales como internacionales. Una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, estas obras quedarán como un legado para la provincia y la ciudad de Santa Fe

Cabe recordar que, además, el Gobierno de Santa Fe construye otros dos estadios similares en la ciudad de Rosario y uno en la ciudad de Rafaela.

Estos cuatro estadios más el Centro de Tiro Deportivo, el Velódromo Cubierto y el Centro Acuático, son las grandes obras de infraestructura deportiva que la Provincia realiza para ser sede de los Juegos Suramericanos 2026.

Estas obras deportivas se suman a la pista de BMX y Skate en Rafaela.