Jueves caluroso en Santa Fe: la temperatura máxima llegará a 28º C

Las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el predominio de un sistema de alta presión asociado al ingreso de aire relativamente frío, el cual permite el descenso general de las temperaturas en la región. No obstante, el mismo comienza a perder fuerza frente a la acción de corrientes cálidas provenientes del este/noreste del continente lo que genera un cambio del comportamiento de los registros térmicos y una tendencia gradual a inestabilizarse, la cual debería maximizarse entre el día domingo y el lunes con posibles lluvias, no descartándose algunas tormentas aisladas, junto con el ingreso de un nuevo sistema frío. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día; condiciones estables; temperaturas en gradual ascenso, con una mínima de 14º C y una máxima de 28º C; vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste por momentos.