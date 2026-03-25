El precio de la nafta súper roza los $2.000 en la ciudad de Santa Fe: llenar el tanque se acerca a los $100.000

El precio del litro del combustible aumentó más del 8 por ciento en una semana

Fuera de la tendencia general del aumento de precios en el país, este miércoles se registró una nueva suba de la nafta en Santa Fe . Después de una semana con sucesivos ajustes, YPF superó la barrera de los 2.000 pesos por litro de súper en la ciudad.

La petrolera argentina actualizó los tableros una vez más y así se confirmó una variación del 8,5 por ciento en apenas ocho días . De momento, algunas de sus competidoras tienen valores inferiores en los surtidores de la ciudad.

El incremento en YPF también determina una diferencia menor en relación al combustible de máxima calidad. El litro de Infinia se pagaba 2.127 pesos a primera hora de la jornada, lo que implica una brecha de poco más del 6 % por encima de la súper.

Con estos valores, un tanque lleno de nafta súper de 50 litros cuesta al menos 99.250 pesos en la capital provincial.

Los precios en Santa Fe

YPF

Súper: $1.985

Infinia: $2.147

Infinia diésel: $2.275

SHELL:

Súper: $1.999

V-Power: $2.274

Fórmula Diesel: $2.187