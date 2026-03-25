Uno Santa Fe | Santa Fe | nafta

El precio de la nafta súper roza los $2.000 en la ciudad de Santa Fe: llenar el tanque se acerca a los $100.000

El precio del litro del combustible aumentó más del 8 por ciento en una semana

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de marzo 2026 · 09:19hs
El precio de la nafta súper roza los $2.000 en la ciudad de Santa Fe: llenar el tanque se acerca a los $100.000

Fuera de la tendencia general del aumento de precios en el país, este miércoles se registró una nueva suba de la nafta en Santa Fe. Después de una semana con sucesivos ajustes, YPF superó la barrera de los 2.000 pesos por litro de súper en la ciudad.

La petrolera argentina actualizó los tableros una vez más y así se confirmó una variación del 8,5 por ciento en apenas ocho días. De momento, algunas de sus competidoras tienen valores inferiores en los surtidores de la ciudad.

El incremento en YPF también determina una diferencia menor en relación al combustible de máxima calidad. El litro de Infinia se pagaba 2.127 pesos a primera hora de la jornada, lo que implica una brecha de poco más del 6 % por encima de la súper.

Con estos valores, un tanque lleno de nafta súper de 50 litros cuesta al menos 99.250 pesos en la capital provincial.

Los precios en Santa Fe

YPF

Súper: $1.985

Infinia: $2.147

Infinia diésel: $2.275

SHELL:

Súper: $1.999

V-Power: $2.274

Fórmula Diesel: $2.187

nafta Santa Fe pesos
Noticias relacionadas
pullaro, tras la inauguracion de una obra de infraestructura energetica: la economia no esta bien y las familias no llegan a fin de mes

Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

grave estado de salud de un bebe de 13 meses tras ahogarse en alto verde: permanece en terapia intensiva

Grave estado de salud de un bebé de 13 meses tras ahogarse en Alto Verde: permanece en terapia intensiva

emilio jaton evalua una nueva candidatura a intendente de santa fe para 2027

Emilio Jatón evalúa una nueva candidatura a intendente de Santa Fe para 2027

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles fresco, jueves estable y un fin de semana con más calor e inestabilidad en Santa Fe

Lo último

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Último Momento
Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Delincuentes rompieron la vidriera de un comercio en Aristóbulo del Valle, robaron dos motos y escaparon: las recuperaron

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo

Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo

Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética: La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes

Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

Ovación
La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: No tenía no los botines

La insólita historia que relató el papá de Agustín Giay: "No tenía no los botines"

Adrover, antes de enfrentar a Unión: Es el partido más lindo, pero no el más importante

Adrover, antes de enfrentar a Unión: "Es el partido más lindo, pero no el más importante"

Colapinto buscará continuar con su gran momento en la Fórmula 1 durante el GP de Japón

Colapinto buscará continuar con su gran momento en la Fórmula 1 durante el GP de Japón

Villa Dora ante un gran desafío en la fase más linda de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora ante un gran desafío en la fase más linda de la Liga Argentina Femenina

Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Túnel Subfluvial

Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe