Jueves fresco pero soleado en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 7.5º y se espera que la máxima alcance los 17º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el desarrollo de un sistema de alta presión en la región, con aportes de aire frío y seco en todos los niveles de la troposfera. Esta situación debería mantenerse hasta por lo menos el domingo, para luego comenzar a desmejorar gradualmente permitiendo la posibilidad de algunas lluvias de diversas intensidades hacia últimas horas del día lunes y la jornada del martes. Respecto de las temperaturas, se observa el gradual descenso debido a la acción del sistema frío, no obstante ello, hacia la tarde del viernes o el sábado, su comportamiento deberían revertirse presentando una tendencia en gradual ascenso.
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.
En tanto el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y con temperaturas en ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.
Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos.
