Uno Santa Fe | Santa Fe | jueves

Jueves fresco pero soleado en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

14 de agosto 2025 · 07:24hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 7.5º y se espera que la máxima alcance los 17º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el desarrollo de un sistema de alta presión en la región, con aportes de aire frío y seco en todos los niveles de la troposfera. Esta situación debería mantenerse hasta por lo menos el domingo, para luego comenzar a desmejorar gradualmente permitiendo la posibilidad de algunas lluvias de diversas intensidades hacia últimas horas del día lunes y la jornada del martes. Respecto de las temperaturas, se observa el gradual descenso debido a la acción del sistema frío, no obstante ello, hacia la tarde del viernes o el sábado, su comportamiento deberían revertirse presentando una tendencia en gradual ascenso.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables y con temperaturas en ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al sur/sureste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste por momentos.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

jueves Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Aumento de la luz en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

el gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas taser: cuando podran usarlas las fuerzas policiales

El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Cuáles son los cortes y desvíos previstos para este jueves por las tareas de bacheo

Lo último

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Último Momento
Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Según el Indec, cuáles son los 15 productos que bajaron de precio en julio

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

Del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Jerónimo Dómina

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

La EPE aplica nuevas tarifas desde agosto: cuánto aumenta y a quiénes afecta en Santa Fe

El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

El gobierno provincial inicia una prueba piloto con pistolas Taser: cuándo podrán usarlas las fuerzas policiales

Ovación
Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Se completó la fecha 17 del Apertura Marcos Méndez

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

Oficial Prefederal: Unión B le ganó al A en la última bola

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

River buscará dar el primer paso ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Godoy Cruz quiere pisar fuerte en su visita a Atlético Mineiro

Policiales
Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"