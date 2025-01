Jueves con sol, buen tiempo y calorcito en la ciudad de Santa Fe

El jueves en la ciudad de Santa Fe se presenta con una jornada soleada, con buen tiempo y calor. A las 7.30 de la mañana la temperatura era de 24.5° y se espera que la máxima alcance los 36°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión frente las costas de provincia de Buenos Aires que estabiliza las condiciones en toda la región central y litoral del país. Esta situación permite que las condiciones de tiempo sean buenas y estables. No obstante, por el ingreso de aire desde el norte/noreste, se espera ascenso paulatino de las temperaturas, principalmente en las máximas durante el fin de semana y principios de la semana próxima. No se prevén eventos de lluvias en los próximos días.