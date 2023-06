Jueves con sol y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con buen tiempo, mucha humedad y 19º a las siete de la mañana y se espera una máxima de 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL se observa en la región el predominio de una masa de aire cálido y húmedo con aportes de aire algo más frío en altura. Esta situación genera que las condiciones se mantengan oscilando entre relativamente estables y algo inestables, con cielo entre despejado y parcial nublado y con posibles bancos de nieblas o neblinas matinales, los cuales podrían extenderse durante la jornada. Si bien no se esperan lluvias durante los próximos días, el arribo de un sistema frío, deberían generar un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del día sábado, con aumento de la nubosidad y tendencia en significativo descenso de las temperaturas, luego despejándose durante el día domingo.