Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 12 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento, maniobras de reconfiguración, reemplazo de transformador y despeje de electroductos, i nterrumpirá el servicio este martes 11 de noviembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

• 8 a 10 en la zona de: Facundo Zuviria, Hernandarias, Vieytes y 4 de enero

• 8 a 12 en la zona de: Teniente Loza, Chubut, Reinares y Menchaca

• 10 a 13 en la zona de: Gorriti, Berutti, Alsina y Espora

• 13 a 16 en la zona de: López y Planes, Colodrero, Zapata y Pasaje Gimnasia y Esgrima

• 14 a 15 en la zona de: Gorriti, Matheu, Alsina y Estrada

• 15 a 16 en la zona de: General Paz, Ricardo Aldao, Lavaisse y Pizzorno

SANTO TOMÉ

• 14 a 16 en la zona de: Gaboto, Alte. Brown, Azcuénaga y 4 de Enero

SAUCE VIEJO

• 8 a 12 en la zona de: RN11, Paraguay, Colombia y Mendoza

ARROYO LEYES

• 9 a 13 en la zona de: RP1, entre calles 48 y 110 hacia ambos lado de la ruta

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

