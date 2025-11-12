La ciudad de Santa Fe celebrará 452 años con bandera nueva y actividades históricas, musicales y deportivas

La Municipalidad de Santa Fe propone un festejo por el aniversario. Se presentará la bandera de la ciudad, paseos guiados, música en el Mercado y maratones

El sábado 15 de noviembre se celebrará un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz hace ya 452 años . En ese marco, se organizaron diferentes actividades históricas, musicales, deportivas y de apoyo a la comunidad.

El acto oficial será el viernes 14 y reunirá a toda la comunidad en un espacio emblemático de la capital, como lo es el Anfiteatro del Parque del Sur, ubicado en Avenida Presidente Illia 1100 . Durante la ceremonia se presentará el Coro Municipal, se realizará el izamiento oficial de la bandera y se entregarán reconocimientos a los jurados y finalistas que formaron parte del proceso de selección del diseño del nuevo símbolo local.

anfiteatro Juan de Garay bandera aniversario Santa Fe

El evento contará con la participación especial del músico Orlando Vera Cruz y el cierre musical del grupo folclórico Cordiales. La entrada es gratuita y puede retirarse en la boletería del Teatro Municipal “1.º de Mayo” (San Martín 2020), de martes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20. Se entregan hasta dos por persona.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal4.jpg

El intendente Juan Pablo Poletti se mostró orgulloso por el hito histórico que vivirán los santafesinos en los próximos días. “Es un hecho histórico que luego de 452 años podamos tener una bandera con sentido de pertenencia. Se hizo un concurso el año pasado, tuvimos más de 67 propuestas, de las cuales más de 40 tenían el Puente Colgante como fundamento de su dibujo. Hubo un jurado experto que realmente trabajó a destajo para hacer la primera selección. Quisimos trabajar seriamente, pero también sobre la sensibilidad del santafesino, para que realmente se identifiquen con esta bandera”, dijo.

bandera Municipalidad Santa Fe celebración aniversario

Santa Fe de la Vera Cruz celebrará sus 452 años con bandera nueva

Además, agregó acerca de lo que significa la creación de la bandera: “Es parte de lo que nos proponemos día a día, amar nuestra ciudad, defenderla y poder estar ponderándola cuando salimos afuera para que muchos turistas quieran venir a la ciudad. Soy un defensor de mi ciudad, amo mi ciudad y estoy orgulloso de que tengamos una bandera propia”.

El coordinador de Gabinete del municipio, Víctor Hadad, comentó acerca de las actividades: “En total son nueve propuestas que se programaron desde la Municipalidad en la semana de aniversario, algunas ya comenzaron. Las actividades se clasificaron en cuatro: históricas, musicales, deportivas y de apoyo a la comunidad. Las actividades históricas ya comenzaron algunas, otras siguen”.