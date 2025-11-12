Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La ciudad de Santa Fe celebrará 452 años con bandera nueva y actividades históricas, musicales y deportivas

La Municipalidad de Santa Fe propone un festejo por el aniversario. Se presentará la bandera de la ciudad, paseos guiados, música en el Mercado y maratones

12 de noviembre 2025 · 09:08hs
El Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe

El sábado 15 de noviembre se celebrará un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz hace ya 452 años. En ese marco, se organizaron diferentes actividades históricas, musicales, deportivas y de apoyo a la comunidad.

Santa Fe Juan de Garay fundación.jpg

El acto oficial será el viernes 14 y reunirá a toda la comunidad en un espacio emblemático de la capital, como lo es el Anfiteatro del Parque del Sur, ubicado en Avenida Presidente Illia 1100. Durante la ceremonia se presentará el Coro Municipal, se realizará el izamiento oficial de la bandera y se entregarán reconocimientos a los jurados y finalistas que formaron parte del proceso de selección del diseño del nuevo símbolo local.

anfiteatro Juan de Garay bandera aniversario Santa Fe

El evento contará con la participación especial del músico Orlando Vera Cruz y el cierre musical del grupo folclórico Cordiales. La entrada es gratuita y puede retirarse en la boletería del Teatro Municipal “1.º de Mayo” (San Martín 2020), de martes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20. Se entregan hasta dos por persona.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal4.jpg

El intendente Juan Pablo Poletti se mostró orgulloso por el hito histórico que vivirán los santafesinos en los próximos días. “Es un hecho histórico que luego de 452 años podamos tener una bandera con sentido de pertenencia. Se hizo un concurso el año pasado, tuvimos más de 67 propuestas, de las cuales más de 40 tenían el Puente Colgante como fundamento de su dibujo. Hubo un jurado experto que realmente trabajó a destajo para hacer la primera selección. Quisimos trabajar seriamente, pero también sobre la sensibilidad del santafesino, para que realmente se identifiquen con esta bandera”, dijo.

bandera Municipalidad Santa Fe celebración aniversario

Santa Fe de la Vera Cruz celebrará sus 452 años con bandera nueva

Además, agregó acerca de lo que significa la creación de la bandera: “Es parte de lo que nos proponemos día a día, amar nuestra ciudad, defenderla y poder estar ponderándola cuando salimos afuera para que muchos turistas quieran venir a la ciudad. Soy un defensor de mi ciudad, amo mi ciudad y estoy orgulloso de que tengamos una bandera propia”.

El coordinador de Gabinete del municipio, Víctor Hadad, comentó acerca de las actividades: “En total son nueve propuestas que se programaron desde la Municipalidad en la semana de aniversario, algunas ya comenzaron. Las actividades se clasificaron en cuatro: históricas, musicales, deportivas y de apoyo a la comunidad. Las actividades históricas ya comenzaron algunas, otras siguen”.

Cronograma Aniversario 452 Santa Fe

Santa Fe aniversario fundación ciudad Santa Fe de la Vera Cruz
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

El blue tomó impulso y se despegó del oficial: la cotización de este martes en Santa Fe

El blue tomó impulso y se despegó del oficial: la cotización de este martes en Santa Fe

Operativos de control de tránsito municipal en la ciudad de Santa Fe

Proponen que las multas se puedan cancelar con la entrega de bienes, insumos o servicios que el municipio necesite

El decreto nacional no traerá cambios a santa fe

Cuotas de colegios privados: en Santa Fe se mantienen los topes y la regulación provincial

Lo último

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Último Momento
Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

Ovación
Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.