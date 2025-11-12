El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18º y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa en la región el ingreso de un sistema relativamente frío el cual no debería extender su acción demasiado en el tiempo. Esta situación permite que las condiciones tienda a mejorar a lo largo de la jornada, no obstante ello, todavía podrían presentarse algunas lluvias débiles y dispersas durante el transcurso de la mañana, no descartándose algunos chaparrones más importantes. Respecto de las temperaturas, deberían presentar el descenso de los registros máximos durante la jornada de hoy, pero a partir de mañana y debido a la pérdida de potencia del sistema, nuevamente deberían mostrar un comportamiento en gradual ascenso.
Miércoles gris, inestable y con lluvias en la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste.
En tanto el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y suave ascenso de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.
Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 18º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.
• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región