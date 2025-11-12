Miércoles gris, inestable y con lluvias en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, algo de viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18º y se espera que la máxima alcance los 25º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa en la región el ingreso de un sistema relativamente frío el cual no debería extender su acción demasiado en el tiempo. Esta situación permite que las condiciones tienda a mejorar a lo largo de la jornada, no obstante ello, todavía podrían presentarse algunas lluvias débiles y dispersas durante el transcurso de la mañana , no descartándose algunos chaparrones más importantes. Respecto de las temperaturas , deberían presentar el descenso de los registros máximos durante la jornada de hoy , pero a partir de mañana y debido a la pérdida de potencia del sistema, nuevamente deberían mostrar un comportamiento en gradual ascenso .

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y suave ascenso de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 18º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

