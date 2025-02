Jueves soleado pero agradable en la ciudad de Santa Fe después de la lluvia

El jueves se presenta en la ciudad de Santa Fe con sol y buen tiempo, húmedo una suave brisa y con 21º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que el ingreso de aire relativamente frío superficial a la región, mejora levemente las condiciones, no obstante ello, el permanente flujo de aire cálido en altura desde el oeste del continente, debería generar una tendencia gradual a desmejorar las mismas a partir de últimas horas de hoy o primeras de mañana. Esta situación permite que la posibilidad de lluvias para la jornada de hoy, se mantengan bajas, al igual que para gran parte de la jornada de mañana, no obstante ello, para el sábado se esperarían eventos de diversas intensidades, no descartándose tormentas aisladas. Respecto de las temperaturas, deberían presentar una tendencia gradual en ascenso a partir de la tarde de hoy y hasta por lo menos el sábado, donde volverían a descender.