Uno Santa Fe | Santa Fe | importaciones

Radiografía de la crisis: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria santafesina

Un informe de Apyme Santa Fe advierte que la caída responde a la menor actividad , no a un cambio en la apertura económica. Bajó la demanda de insumos

30 de marzo 2026 · 21:10hs
Las importaciones en el sector calzado crecieron 63% respecto al 2024 y cayeron 20% respecto al 2025.

Las importaciones en el sector calzado crecieron 63% respecto al 2024 y cayeron 20% respecto al 2025.

Las importaciones en Santa Fe comenzaron a desacelerarse, aunque no por un giro en la política de apertura económica sino como reflejo de un enfriamiento en la actividad. Así lo advierte el último informe de Apyme Santa Fe, que detecta una caída frente a 2025, aunque con niveles aún elevados en comparación con 2024.

Los datos muestran que las importaciones totales retrocedieron 10,6% en el primer bimestre de 2026 respecto del mismo período del año pasado, pero se mantienen 5,3% por encima de 2024.

En las cadenas productivas analizadas, la baja interanual es del 9%, aunque con un nivel todavía 70,7% superior al de hace dos años. El diagnóstico es claro: una desaceleración sobre un piso históricamente alto, detalló el estudio elaborado por Apyme Santa Fe.

LEER MÁS: El impacto de la apertura de las importaciones desde una mirada industrial santafesina: "Es un momento de mucha preocupación"

Presión competitiva

Al desagregar por uso económico, el informe señala que los bienes finales se ubican 21% por encima de enero de 2024, mientras que los bienes intermedios apenas crecen 5,8%. Esta brecha acentúa la presión competitiva sobre la producción local en un contexto de menor dinamismo económico.

A nivel sectorial, la dinámica es heterogénea pero con un patrón común: caídas frente a 2025 y niveles elevados en relación con 2024. Entre los rubros que reflejan este comportamiento se destacan el automotriz (+60% vs 2024 y -1,4% vs 2025), calzado (+63% y -20%), lácteos (+74% y -21%), materiales de la construcción (+136% y -26%) y textil (+36% y -24%).

En contraste, algunas cadenas continúan en expansión incluso en la comparación reciente, como la cárnica (+244% vs 2024 y +34% vs 2025), fideos (+227% y +50%) y muebles (+358% y +54%), mientras que la línea blanca (+192% y +19%) se sostiene en niveles elevados.

Desaceleración de las importaciones

Desde Apyme Santa Fe subrayaron que “la desaceleración de las importaciones no responde a un cambio en la política de apertura económica, sino a un freno en la actividad. La menor demanda interna reduce la necesidad de importar, especialmente en bienes intermedios utilizados para la producción”.

El informe también advierte que las importaciones de bienes finales —que compiten directamente con la producción local— caen en menor medida que las de insumos, lo que profundiza la presión sobre la industria nacional. “La combinación entre menor actividad económica y niveles aún elevados de importaciones comienza a reflejarse en el tejido productivo”, indicaron, al tiempo que vincularon este escenario con el cierre de empresas y la pérdida de empleo, especialmente en el sector industrial.

En febrero de 2026 se registraron 11.460 empresas importadoras, el nivel más alto para ese mes desde 2019, con mayores incrementos en sectores como textil, materiales para la construcción y lácteos. En cuanto al origen de las compras externas, China se consolida como principal proveedor de Argentina, seguida por Brasil y Estados Unidos.

Impacto en el empleo

El deterioro también se traslada al mercado laboral. En Santa Fe se perdieron 13.785 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, de los cuales el 56,3% corresponde a la industria manufacturera. A nivel nacional, la caída asciende a 185.600 empleos en el mismo período.

En paralelo, la provincia registra 2.358 empresas menos, con un impacto significativo en el entramado pyme. Las cadenas más afectadas en términos de empleo son línea blanca, maquinaria agrícola y automotriz.

El informe pone el foco en la maquinaria agrícola por su peso estratégico en la provincia. El sector reúne 203 empresas —el 38% del total nacional— y 4.589 trabajadores (36%), con una fuerte red de proveedores locales y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, en los últimos años se verifica un cambio de tendencia: mientras hasta 2023 crecía la participación de la producción nacional, en 2024 ese proceso se interrumpe y en 2025 se revierte con un aumento de las importaciones.

El caso de las sembradoras resulta emblemático: hasta 2024 su producción era íntegramente nacional, pero desde entonces se registran niveles récord de importación. El impacto ya se siente en la provincia, con la pérdida de 988 empleos y el cierre de 14 empresas, incluso en un contexto de expansión de la actividad agrícola.

El Observatorio de Apyme Santa Fe está conformado por equipos técnicos que relevan de manera periódica indicadores macroeconómicos, niveles de importación y su incidencia en cadenas productivas clave como autopartes, calzado, carnes, fideos secos, frutas y verduras, lácteos, línea blanca, muebles y maquinaria agrícola.

importaciones Santa Fe industria Apyme Empleo
Noticias relacionadas
Delfina, la chica de 15 tajeada en la cara, y Sandra, la abuela de otra adolescente atacada.

La salvaje agresión a Delfina y otros ataques: las alarmas no atendidas en San Cristóbal

Radiografía de los inquilinos en Santa Fe: menos desalojos, pero más deuda para sostener el alquiler

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

el gobierno provincial aclaro que el atacante de san cristobal es un menor no punible

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

el agresor no tenia antecedentes de violencia escolar y atravesaba una situacion familiar muy compleja

El agresor no tenía antecedentes de violencia escolar y atravesaba una situación familiar "muy compleja"

Lo último

La salvaje agresión a Delfina y otros ataques: las alarmas no atendidas en San Cristóbal

La salvaje agresión a Delfina y otros ataques: las alarmas no atendidas en San Cristóbal

Unión monopoliza la pelota, pero se apaga en los metros finales ante Agropecuario

Unión monopoliza la pelota, pero se apaga en los metros finales ante Agropecuario

Radiografía de la crisis: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria santafesina

Radiografía de la crisis: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria santafesina

Último Momento
La salvaje agresión a Delfina y otros ataques: las alarmas no atendidas en San Cristóbal

La salvaje agresión a Delfina y otros ataques: las alarmas no atendidas en San Cristóbal

Unión monopoliza la pelota, pero se apaga en los metros finales ante Agropecuario

Unión monopoliza la pelota, pero se apaga en los metros finales ante Agropecuario

Radiografía de la crisis: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria santafesina

Radiografía de la crisis: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria santafesina

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

Santa Fe: uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

Ataque en la escuela de San Cristóbal: seis de los ocho heridos fueron dados de alta

Ataque en la escuela de San Cristóbal: seis de los ocho heridos fueron dados de alta

Ovación
Coleoni, por UNO 106.3: Si Colón no es el más grande de la categoría, pega en el palo

Coleoni, por UNO 106.3: "Si Colón no es el más grande de la categoría, pega en el palo"

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

Números que grafican por qué Colón le ganó a Patronato y se sacó la mufa de visitante

El sueño que vive Cuffia en la Sub 20 y emociona a Colón

El sueño que vive Cuffia en la Sub 20 y emociona a Colón

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Lionel Scaloni se quebró por Joaquín Panichelli y dejó la conferencia

Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe