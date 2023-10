"Juntos por Conri": la justicia determinó que Conrado puede comenzar a recibir su tratamiento

La medida cautelar fue aprobada en la justicia y sus padres se mostraron emocionados en las redes. "Les agradecemos a todos por la difusión, sin eso no hubiese sido posible", manifestaron.

"Hace un rato recibimos la noticia que el juez a cargo del juzgado civil y comercial de octava nominación de Santa Fe dictó la medida cautelar para que Conri empiece a recibir su tratamiento", anunció su padre Maxi en la red social de Instagram, a través de la cuenta "Conri el valiente", creada justamente para darle visibilidad al caso.

"Estamos muy agradecidos al juez y a todo el personal del juzgado porque lo hicieron con una rapidez increíble. Le agradecemos a nuestra abogada, Daniela Sordo, por el trabajo realizado y por todo lo que nos aguantó todos estos días", prosiguió.

"Estamos a la espera de la orden del juez para poder depositar el dinero recaudado y en su momento se va a subir el comprobante correspondiente", afirmó.

Por su parte, la mamá de Conri con su hijo en brazos remarcó: "De más está decir que les agradecemos a todos por la difusión, por compartir, sin eso no hubiese ganado tanta visibilidad. Les agradecemos a todos los que nos apoyaron, a la familia en primer lugar, a todos los que hicieron posible la rifa y todos los que colaboraron. Les mandamos un beso grande y espero que nos sigan en las redes y vayan viendo novedades".

Su historia

"Conri nació el 25 de abril del año pasado, todo transcurrió con normalidad. Nació sin complicaciones, sus estudios daban bien y a los dos meses de vida, comenzamos a notar que no cumplía ciertas pautas de desarrollo, principalmente acciones que empiezan a hacer los bebés en sus primeros tiempos de vida", contó su papá Maxi sobre cómo se enteraron de la enfermedad del pequeño.

bebe.jpg Conrado Regue, niño santafesino que padece una enfermedad genética llamada atrofia muscular espinal (AME) tipo 1.

"Nos dimos cuenta que Conri no se movía, no levantaba los brazos, ni las piernas, ni la cabeza por lo que nos derivaron con un neurólogo. Tuvimos suerte que la primera sospecha de la neuróloga fue esta enfermedad llamada atrofia muscular espinal la que se confirmó con análisis genético y en el transcurso que esperábamos los análisis Conri tuvo un problema respiratorio, que no llegó a ser un paro, pero quedó internado en terapia en el Hospital de Niños".

"Ahora él está en casa, con internación domiciliaria. Dependía de un respirador, hoy gracias a los avances que ha tenido lo pudo dejar durante el día. Muchos de los logros que ha tenido nos permitió tener este tratamiento", señaló.

Ante la dificultad de juntar el dinero, la familia decidió apelar a la solidaridad de los santafesinos, "que siempre están", remarcó el papá del pequeño y destacó: "Pese a que sabemos que juntar los dólares en esta circunstancia es imposible. Somos conscientes de lo que vale el medicamento y estamos elaborando un amparo de salud contra la obra social que nos lo negó pero en el mientras tanto, para no perder el tiempo esperando los resultados, sobre todo cuando es necesario que Conri lo reciba antes de cumplir los dos años, buscamos el apoyo de todos difundiendo el pedido solidario. El tiempo corre y él lo necesita".