Uno Santa Fe | Santa Fe | Karina Milei

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

La Secretaria General de la Presidencia y la presidenta de LLA en la provincia, juntas en Timbues

27 de febrero 2026 · 13:42hs
Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Romina Diez estuvo presente esta mañana acompañando a la secretaria general de la presidencia de la Nación, Karina Milei, en la inauguración de la fábrica de Dreyfus en Timbues. También estuvieron el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Todos participaron de la presentación de una nueva línea de molienda especializada en el complejo agroindustrial de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, donde la multinacional está incorporando capacidad para el procesamiento de semillas de alto contenido de aceite y avanzando en la diversificación de su oferta local.

Esta inversión permite a la planta procesar una mayor variedad de cultivos oleaginosos como camelina, carinata, canola y girasol, complementando la capacidad existente de molienda de soja del complejo y contribuyendo a una utilización más eficiente de las instalaciones a lo largo del año, en función de la disponibilidad estacional de los distintos cultivos.

image

Gracias a esta inversión, la planta podrá procesar estas semillas oleaginosas adicionales para obtener tanto harina como aceite. La harina estará destinada a la ración animal, mientras que el aceite se utilizará para la producción de biocombustibles avanzados, como el combustible de aviación sostenible (SAF) y los aceites vegetales hidrotratados (HVO), contribuyendo a reducir las brechas entre oferta y demanda y, en última instancia, acompañando a los clientes en el cumplimiento de sus compromisos de transición energética.

Karina Milei Romina Diez
Noticias relacionadas
avance de la nueva estacion policial: el esquema tradicional de comisarias esta obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Diversas actividades se pueden disfrutar en la ciudad de Santa Fe

Agenda Santa Fe: muestras, paseos guiados y Carnabarriales para disfrutar este fin de semana

el gobierno anuncio el cronograma de pago a empleados publicos y aplicara por decreto el aumento a los docentes

El Gobierno anunció el cronograma de pago a empleados públicos y aplicará por decreto el aumento a los docentes

los docentes deberan completar la declaracion jurada para evitar descuentos el dia del paro

Los docentes deberán completar la declaración jurada para evitar descuentos el día del paro

Lo último

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Último Momento
Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Ovación
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos