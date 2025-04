La CGT Santa Fe defendió el paro del jueves: "La gente está cada vez peor, no hay nada para festejar con este gobierno"

Según detalló, volverán a reunirse “para definir lo que es la marcha del día 9 y el paro de 24 horas sin concurrencia el día 10”. Girardi remarcó que la medida ya está firme y decidida: “Invitamos a cada uno de los trabajadores a adherirse a la medida de fuerza, de la misma forma que a cada organización sindical”.

El dirigente expresó que, más allá de los contextos particulares, la decisión final la tiene cada trabajador con su sindicato. “Después puede haber circunstancias que ayuden o no a la medida de fuerza, pero tiene que ver con la decisión de cada trabajador. Y la decisión es que hoy, con este gobierno, no hubo ninguna cuestión que favoreciera a los trabajadores, ni activa ni pasiva, ni a los registrados ni a los no registrados”, afirmó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

Girardi advirtió que hay una grave situación laboral: “Hubo 200.000 despidos, hay pérdida de poder adquisitivo, bajaron la inflación en pesos pero tenemos inflación en dólares. Uno toma los precios en dólares de hace 17, 18 meses atrás y los compara con hoy, y tenemos inflación en dólares”.

Además, señaló que el gobierno busca ocultar este deterioro económico: “Si además nos meten en una devolución, nos pulverizan los sueldos, que es lo que quieren ocultar y lo que están tratando de tapar, camino a las elecciones de octubre”.

En esa línea, apuntó que “no hay derechos consagrados, todos son una pérdida. La clase trabajadora no tiene nada para festejar con este gobierno y además va por quitar derechos en forma permanente”. Consideró que una de las formas de avanzar en esa línea es atacar a las organizaciones sindicales, “que somos quienes vamos a defender a la clase trabajadora”.

El dirigente fue tajante: “Tenemos claro por dónde va el gobierno de Milei, y la casta somos los trabajadores, son los jubilados nacionales”. Para reforzar su argumento, Girardi ejemplificó con la situación de los adultos mayores: “Tienen el mismo subsidio que les dio Massa en septiembre de 2023: 70 mil pesos. Para no pagar el costo político se los mantuvo congelados, y hoy es nada”.

También lamentó la pérdida de beneficios: “Tenían cinco medicamentos gratuitos casi todos. Hoy para llegar a tener cinco medicamentos tenés que hacer demostraciones, inscripciones. Tenían aumentos automáticos y salario indirecto a través de subsidios al agua, la luz y el transporte público. Todo eso se perdió”.

“El paro es difícil, sobre todo en los sectores privados, donde muchas veces los empresarios se quejan del gobierno y en vez de apretar para arriba, aprietan para abajo. Pero es la que nos toca al movimiento obrero”, reconoció. Y agregó que “la idea es que el gobierno escuche a la CGT nacional para resolver un montón de problemas que estamos planteando con esta medida”.

Consultado sobre si costó llegar a esta convocatoria, Girardi admitió que sí: “Costó mucho porque hay que buscar consenso para que la medida sea contundente. Y costó porque hasta el último momento se intentó el diálogo con el gobierno”. Sin embargo, afirmó que finalmente fue resuelto “por la CGT Nacional y por todas las regionales”.

“Nunca es fácil para un trabajador hacer paro, porque hay muchos aprietes. Pero creemos que hay formas de diferenciarse de Milei. Nosotros decimos ‘no somos esto’”, sentenció.

Girardi recordó que esta será la tercera medida activa que la CGT convoca contra el gobierno de Javier Milei. “También acompañamos muchas organizaciones, como la defensa de la universidad pública o a los jubilados. El miércoles vamos a movilizar en todas las localidades donde podamos para que el reclamo de esos sectores se sienta con el apoyo de la CGT”.

Finalmente, reiteró que lograr la coordinación de una medida de esta magnitud nunca es sencillo: “La CGT representa al 80 % de los trabajadores activos del país, la mayoría en el sector privado. Pero trabajamos mucho y creo que hay consenso para llevarla adelante”.