La exministra de Salud y actual miembro del comité de expertos que asesora al gobierno provincial, Andrea Uboldi, reflexionó sobre el presente que vive la provincia de Santa Fe dentro del contexto mundial de pandemia por Covid-19, alcanzados ya los 100 días de cuarentena en todo el territorio nacional.

"Fue una fortaleza que todo el país trabaje en conjunto con un protocolo único, con un rol rector del Estado brindando capacidad de orientación de la mano de un comité de expertos. También fue muy acertado comprender el comportamiento del virus sobre la afección en los grandes conglomerados. En ese contexto, y entendiendo que la realidad de Buenos Aires es otra diferente a las demás provincias, fue atinada la decisión de estratificar y categorizar los diversos sectores de circulación del virus para que cada gobierno trabaje en base a sus actualidades. Hoy observo con preocupación la situación de Buenos Aires y Chaco donde el virus no se pudo contener y se escapó de los controles generando la circulación comunitaria", comenzó relatando Uboldi.

Sobre la realidad en la provincia de Santa Fe, la exministra de Salud subrayó: "Estamos con una situación muy controlada, de la mano de un excelente trabajo de control y prevención. La clave es detectar rápidamente los casos positivos para frenar la circulación comunitaria. Hay que estar atentos y trabajar fuertemente con la conciencia ciudadana, para que las personas realicen las consultas de forma oportuna, ya que los síntomas de este virus, son similares a otras enfermedades".

"No existe modo de controlar la pandemia si no se incrementan los testeos, si no se identifica con rapidez cada caso positivo y si no se genera un dispositivo para controlar a los contactos de dicho contagiado y aislarlos", manifestó la experta en salud y agregó: "Hay que hacer hincapié en que nadie es culpable de enfermarse, pero que cada persona es responsable de contar los síntomas y no cometer errores de vincularse con familiares y amigos. No es el momento ni para acudir a eventos, ni para reunirse mucho con personas. Ahora con la llegada del frío, es el momento más oportuno para quedarnos en casa".

1556316037jpg-1.jpg Andrea Uboldi, ex ministra de Salud y actual miembro del comité de expertos que asesora al gobierno provincial.

"Esto es un fenómeno mundial que está vinculado con la percepción de la enfermedad. Cuando la gente está cerca de algo que la va a afectar, eso determina que se cuide más; pero cuando están lejos los contagios, hace que la gente se licencie de las recomendaciones de cuidado. Es un efecto social y psicológico. No hay mejor modo que insistir con la ciudadanía en la idea de que el virus todavía no llegó, pero que se va a presentar y se van a registrar muchos contagios", manifestó Uboldi.

Una sociedad "que no persiga al enfermo"

Según resaltó la especialista en salud, hasta mediados de julio se van a presentar las semanas más difíciles en cuanto a contagiados. "Hoy la ciudad de Santa Fe tiene que cuidarse y tomar todas las medidas sanitarias fuertemente, abrazarse a ellas como nunca para ir viendo cómo vamos evolucionando. Ojalá tengamos como provincia un sistema de salud muy sensible que detecte rápido los casos, de la mano de una conciencia social fuerte que no cometa errores para tratar de cuidar a todos. Necesitamos que la sociedad no persiga al enfermo, porque es muy importante que esas personas que tienen miedo sobre la situación hagan consultas médicas y que digan la verdad. Si se persigue a los enfermos, la gente va a ocultar síntomas y de ese modo el sistema de salud va a llegar tarde al diagnóstico y vamos a sufrir un cimbronazo", resaltó.

Para la exministra de Salud de la provincia, Santa Fe tiene un doble plus ante la situación de pandemia. "El primero fue mirar qué le pasaba al mundo con el coronavirus; y el segundo es observar cómo el virus está afectando a Buenos Aires. Esto tiene que brindarnos las herramientas y la posibilidad de detectar errores y corregirlos, pero también potenciar los aciertos. Tenemos que aprovechar todo este tiempo de ventaja para adelantarnos y capitalizar la situación. Quizás a Santa Fe el pico le toca en agosto o septiembre porque también tenemos que ser conscientes que las herramientas terapéuticas que aparecieron no son las mismas que teníamos en marzo; los corticoides que estaban discutidos, ahora hay evidencia que son de utilidad; el plasma de convalecientes que era una experiencia única, ya está bastante estandarizado; la vacuna asoma para los meses de noviembre o diciembre, vacuna que solo será para los grupos de riesgo en una primera instancia".

unnamed.jpg Andrea Uboldi, ex ministra de Salud y actual miembro del comité de expertos que asesora al gobierno provincial.

"Todo esto ayuda a la situación actual y llega en un momento donde el conocimiento es mayor y existe más experiencia sobre cómo combatir el virus. La ciudadanía hizo un esfuerzo increíble en todo este tiempo, y lo peor que podemos hacer ahora es pensar que todo ya pasó. A partir de hoy, cada acción que tome un ciudadano va a repercutir directamente en sus familiares, amigos, vecinos y conocidos", resaltó Andrea Uboldi y finalizó: "No hay modo de avanzar o retroceder de fases hasta tanto no salga una vacuna. Hoy tenemos que ser sumamente potentes en el discurso para que la gente entienda el porqué de cada medida. Hay que ser claros, porque van a existir personas que se van a contagiar y personas que van a morir. No es un fracaso que la gente se muera por el virus, ya que el mismo ataca fuertemente a las personas de riesgo. El éxito del proceso que estamos viviendo se tiene que traducir en que el número de fallecidos y enfermos sea el menor posible".